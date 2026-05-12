Ο Φλικ επιβεβαίωσε πως θα παραμένει στον πάγκο της Μπαρτσελόνα μέχρι το 2028!

Στο «τιμόνι» της Μπαρτσελόνα για τουλάχιστον δύο ακόμη χρόνια θα παραμείνει ο Χάνσι Φλικ!

Λίγα 24ωρα μετά τον θρίαμβο επί της Ρεάλ Μαδρίτης και την μαθηματική εξασφάλιση του πρωταθλήματος της La Liga, ο Γερμανός προπονητής γνωστοποίησε με δηλώσεις του πως έχει έρθει σε συμφωνία με τους «μπλαουγκράνα» για επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το καλοκαίρι του 2028!

Θυμίζουμε πως ο 61χρονος τεχνικός δεσμευόταν με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027, με τις δύο πλευρές να προχωρούν σε τροποποίηση της συμφωνίας τους, προσθέτοντας ακόμη έναν χρόνο.

Μάλιστα, όπως ξεκαθάρισε ο ίδιος με δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αυριανού εκτός έδρας αγώνα με την Αλαβές, εφόσον όλα κυλήσουν καλά, τότε, είναι πάρα πολύ πιθανό να συνεχίσουν από κοινού και για τα επόμενα χρόνια!