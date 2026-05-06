Πάλι τα ίδια με Λαΐφη...

Για δεύτερη φορά στην τρέχουσα περίοδο ο αρχηγός του ΑΠΟΕΛ, Κωνσταντίνος Λαΐφης, δέχθηκε κόκκινη κάρτα.

Με τον ίδιο τρόπο. Όπως είχε αποβληθεί στα μέσα Δεκεμβρίου, σε αγώνα με την Ε.Ν. Ύψωνα, το ίδιο έγινε και στο παιχνίδι με τον Άρη.

Τότε είχε δεχθεί δύο κίτρινες στο ίδιο λεπτό από τον Κωνσταντίνο Φωτίου, ενώ αυτή τη φορά αποβλήθηκε από τον Χουάν Λούκα Σάτσι.

Και στις δύο περιπτώσεις πήρε την πρώτη για διαμαρτυρίες και αμέσως μετά επειδή συνέχισε να είναι επιθετικός προς τον διαιτητή.