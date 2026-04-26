Και Blackjack και... «31» ο Μαέ!

Απλώς ασταμάτητος!

Ο Ράιαν Μαέ σκόραρε για άλλη μια φορά, ισοφαρίζοντας σε 1-1 για την Ομόνοια στο ντέρμπι με τον Απόλλωνα στη Λεμεσό, χάρη σε γκολ στο 28ο λεπτό μετά από γύρισμα του Σεμέδο.

Αυτό είναι το τέταρτο διαδοχικό ματς στο οποίο βρίσκει δίχτυα ο Βελγο-μαροκινός άσος των πρασίνων ο οποίος μάλιστα πέτυχε επίδοση... «Blackjack», έχοντας φτάσει τα 21 γκολ στο πρωτάθλημα!

Μάλιστα, ο Μαέ έφτασε και σε αριθμό που παραπέμπει σε ένα άλλο... παιχνίδι με χαρτιά, καθώς στις εγχώριες διοργανώσεις έχει συνολικά συνεισφορά σε 31 γκολ της Ομόνοιας. Πέραν των 21 τερμάτων στο πρωτάθλημα, έχει και οκτώ ασίστ στον ίδιο θεσμό, καθώς και δύο γκολ στο κύπελλο!