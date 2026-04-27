ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ασταμάτητη η Ρίβερ Πλέιτ: 105 διαδοχικά sold out και ένα γήπεδο που… κοχλάζει

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Ρίβερ Πλέιτ συνεχίζει να γράφει ιστορία εντός και εκτός γηπέδου, συμπληρώνοντας 105 συνεχόμενα sold-out παιχνίδια στο επιβλητικό «Monumental» του Μπουένος Άιρες.

Από τις αρχές του 2022 μέχρι σήμερα, κάθε αγώνας της εξελίσσεται σε μια ποδοσφαιρική γιορτή, με περισσότερους από 85.000 φιλάθλους να δημιουργούν μια εκρηκτική ατμόσφαιρα. Μετά την ανακαίνιση του γηπέδου και την αύξηση της χωρητικότητας στους 84.567 θεατές, η έδρα της Ρίβερ έχει μετατραπεί σε ένα πραγματικό «κάστρο».

Οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί: σχεδόν 9 εκατομμύρια εισιτήρια έχουν διατεθεί σε αυτό το διάστημα, αποδεικνύοντας τη μοναδική σύνδεση της ομάδας με τον κόσμο της. Και αυτό, σε μια περίοδο που η Αργεντινή αντιμετωπίζει σημαντικές οικονομικές προκλήσεις.

Η ζήτηση για ένα «μαγικό χαρτάκι» παραμένει τεράστια, με τα εισιτήρια να εξαντλούνται μέσα σε λίγα λεπτά αποκλειστικά από τα μέλη του συλλόγου. Είτε πρόκειται για το Superclasico είτε για ένα απλό παιχνίδι πρωταθλήματος, το αποτέλεσμα είναι πάντα το ίδιο. Γεμάτες εξέδρες και παλμός που σπάνια συναντάται αλλού!

Σε μια εποχή όπου το ποδόσφαιρο αλλάζει, η Ρίβερ Πλέιτ αποδεικνύει πως η αυθεντική σχέση με τον κόσμο παραμένει το πιο ισχυρό της πλεονέκτημα.

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

