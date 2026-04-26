Aρχηγοί και τραυματισμοί

Oι τραυματισμοί είναι πολύ συχνοί στο ποδόσφαιρο και αυτό το βιώνουν πολύ καλά φέτος στον ΑΠΟΕΛ. Μάλιστα, μεταξύ των «θυμάτων» ήταν σχεδόν όλοι οι αρχηγοί της ομάδας.

Μετά τον Πιέρο Σωτηρίου που παροπλίστηκε από τον Νοέμβριο – με θλάση β’ βαθμού - και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, ακολούθησε ο Κωνσταντίνος Λαΐφης που χειρουργήθηκε τον Μάρτιο μετά από χτύπημα στη μύτη κι έχασε τρεις αγώνες.

Στη λίστα μπήκε πλέον και ο Βιντ Μπέλετς, με το ΜRI να δείχνει θλάση μυός και πιθανόν να μην προλάβει να παίξει ξανά φέτος. Ο μοναδικός της τετράδας των αρχηγών που δεν αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού ήταν ο Μαρκίνιος.

