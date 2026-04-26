Oι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (26/04)
Cytavision 1
19:00 Απόλλων - Ομόνοια
Cytavision 2
17:00 Εθνικός - Ολυμπιακός
Cytavision 3
17:00 Τσέλσι - Λιντς
20:00 Εστρέλα - Πόρτο
22:30 AVS - Σπόρτινγκ
Cytavision 4
13:30 Φιορεντίνα - Σασουόλο
16:00 Τζένοα - Κόμο
19:00 Τορίνο - Ίντερ
21:45 Μίλαν - Γιουβέντους
Cytavision 5
12:00 Τένις: ATP 1000 – Madrid
Cytavision 6
09:45 Μoto GP - Rookies Cup
12:00 Μoto GP - Μoto 3
15:00 Μoto GP - Αγώνας
20:00 Λάρισα - Πανσερραϊκός
22:30 Μπάσκετ: Μπλέιζερς - Σπερς
Cytavision 7
15:00 Ιπποδρομιακή συνάντηση
20:00 Ράπτορς - Καβαλιέρς
Cytavision 8
11:00 Ράλι - Stage 4
20:00 Οσασούνα - Σεβίλλη
22:00 Βιγιαρεάλ - Θέλτα
Cablenet Sports 1
17:00 ΑΠΟΕΛ - Πάφος FC
Cablenet Sports 2
16:00 Λοριάν - Στραμβούργο
18:15 Ρεν - Ναντ
21:45 Μαρσέιγ - Νις
Cablenet Sports 3
13:15 Mπάσκετ: Μπασκόνια - Μπαρτσελόνα
17:30 Γυναικείο: Άρσεναλ - Λιόν
Novasports Prime
16:30 Στουτγκάρδη - Βέρντερ
Novasports 2
18:00 Ατρόμητος - Αστέρας Τρ.
Novasports 3
14:30 Πάντεπορν - Σάλκε
18:30 Ντόρτμουντ - Φράιμπουργκ
Novasports 6
12:00 Τένις: WTA 1000 – Madrid