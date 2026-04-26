Oι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (26/04)

Oι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (26/04)

Cytavision 1

19:00 Απόλλων - Ομόνοια

Cytavision 2

17:00 Εθνικός - Ολυμπιακός

Cytavision 3

17:00 Τσέλσι - Λιντς

20:00 Εστρέλα - Πόρτο

22:30 AVS - Σπόρτινγκ

Cytavision 4

13:30 Φιορεντίνα - Σασουόλο

16:00 Τζένοα - Κόμο

19:00 Τορίνο - Ίντερ

21:45 Μίλαν - Γιουβέντους

Cytavision 5

12:00 Τένις: ATP 1000 – Madrid

Cytavision 6

09:45 Μoto GP - Rookies Cup

12:00 Μoto GP - Μoto 3

15:00 Μoto GP - Αγώνας

20:00 Λάρισα - Πανσερραϊκός

22:30 Μπάσκετ: Μπλέιζερς - Σπερς

Cytavision 7

15:00 Ιπποδρομιακή συνάντηση

20:00 Ράπτορς - Καβαλιέρς

Cytavision 8

11:00 Ράλι - Stage 4

20:00 Οσασούνα - Σεβίλλη

22:00 Βιγιαρεάλ - Θέλτα

Cablenet Sports 1

17:00 ΑΠΟΕΛ - Πάφος FC

Cablenet Sports 2

16:00 Λοριάν - Στραμβούργο

18:15 Ρεν - Ναντ

21:45 Μαρσέιγ - Νις

Cablenet Sports 3

13:15 Mπάσκετ: Μπασκόνια - Μπαρτσελόνα

17:30 Γυναικείο: Άρσεναλ - Λιόν

Novasports Prime

16:30 Στουτγκάρδη - Βέρντερ

Novasports 2

18:00 Ατρόμητος - Αστέρας Τρ.

Novasports 3

14:30 Πάντεπορν - Σάλκε

18:30 Ντόρτμουντ - Φράιμπουργκ

Novasports 6

12:00 Τένις: WTA 1000 – Madrid

Ο τελικός του Κυπέλλου Αγγλίας επηρεάζει όλο το πρόγραμμα της Σίτι, στον δρόμο για την Premier League!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ένας πραγματικός αρχηγός

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μομέντουμ και συγκυρία ευνοούν την πρώτη

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Μάχη ευρωπαϊκού εισιτηρίου στη Λευκωσία

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Στα χέρια του Βεζένκοφ το βραβείο του MVP της EuroLeague

EUROLEAGUE

|

Category image

Ο ΑΕΛίστας υπομένει αλλά…

Απόψεις

|

Category image

H επιστροφή Ρόκα στην ΑΕΚ και η αποφυγή των «εμφυλίων»

Απόψεις

|

Category image

Μαέ: Στο κυνήγι των 24 γκολ και η σύγκριση με το παρελθόν

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο Εθνικός καίγεται για βαθμούς και εάν δεν κερδίσει χάνεται…

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Aρχηγοί και τραυματισμοί

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Οργή και συνθήματα κατά πάντων των οπαδών του Δικεφάλου

Ελλάδα

|

Category image

Αμάν ματσάρα στο Δασάκι!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μ. Ματθαίου: «Σήκωσα το χέρι μου και είπα ‘εγώ’ όταν καμία δεν ήταν πρόθυμη να δοκιμάσει στο τέρμα»

Συνεντεύξεις

|

Category image

Η Ομόνοια πάει Λεμεσό με ξεκάθαρο στόχο, Απόλλων σε διπλό ταμπλό

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μόλις το 50%

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη