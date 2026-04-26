Ο Εθνικός καίγεται για βαθμούς και εάν δεν κερδίσει χάνεται…

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Ο Εθνικός καίγεται για βαθμούς και εάν δεν κερδίσει χάνεται…

Η νίκη είναι μονόδρομος...

Συναγερμός στο Δασάκι για τον σημερινό (16:00)τελικό με τον Ολυμπιακό. Για τους Αχνιώτες είναι το ματς της χρονιάς μέχρι το επόμενο. Για τον Εθνικό είναι ζωτικής σημασίας ματς φωτιά και κομβικό για την μετέπειτα πορεία του.

 Παιχνίδι μίας επιλογής

Μετά την ήττα της προηγούμενης αγωνιστικής από την E.Ν. Ύψωνα με 3-1 ο αγώνας με τον Ολυμπιακό είναι παιχνίδι μίας επιλογής. Δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα εκτός από την νίκη. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα για την ομάδα της Άχνας. Είτε κερδίζει τον Ολυμπιακό και μπαίνει για τα καλά στο κόλπο της παραμονής, είτε χάνει και χάνεται.

Η πίεση και το άγχος

Ο Βέσκο Μιχαήλοβιτς επιδίωξε να αποβάλει την μεγάλη πίεση και το άγχος από τους ποδοσφαιριστές του. Ο κόουτς πολύ και σε αυτό το σημαντικό κομμάτι. Θα παρατάξει πλάνο νίκης και τόνισε στους παίκτες του πως μπορούν να κερδίσουν τον Ολυμπιακό.

Παιχνίδι υπομονής

Ο προπονητής του Εθνικού θα ακολουθήσει την συνταγή που αντιμετώπισε την ΑΕΛ και την Ανόρθωση και θα παίξει παιχνίδι υπομονής. Ζήτησε μάλιστα από τους παίκτες του την απόλυτη συγκέντρωση για να αποφευχθούν λάθη που μπορεί να αποβούν μοιραία.

Με αλλαγές

Ο Βέσκο Μιχαήλοβιτς θα παρατάξει ενδεκάδα με αλλαγές. Ο κόουτς θα φρεσκάρει την ενδεκάδα με εξωτερικές και εσωτερικές αλλαγές. Οι Παπαγεωργίου, Οφόρι, Μπαχανάκ και Σιβέριο κτυπούν την πόρτα της ενδεκάδας.

ΚΥΠΡΟΣ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ο τελικός του Κυπέλλου Αγγλίας επηρεάζει όλο το πρόγραμμα της Σίτι, στον δρόμο για την Premier League!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ένας πραγματικός αρχηγός

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μομέντουμ και συγκυρία ευνοούν την πρώτη

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Μάχη ευρωπαϊκού εισιτηρίου στη Λευκωσία

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Στα χέρια του Βεζένκοφ το βραβείο του MVP της EuroLeague

EUROLEAGUE

|

Category image

Ο ΑΕΛίστας υπομένει αλλά…

Απόψεις

|

Category image

H επιστροφή Ρόκα στην ΑΕΚ και η αποφυγή των «εμφυλίων»

Απόψεις

|

Category image

Μαέ: Στο κυνήγι των 24 γκολ και η σύγκριση με το παρελθόν

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο Εθνικός καίγεται για βαθμούς και εάν δεν κερδίσει χάνεται…

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Aρχηγοί και τραυματισμοί

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Οργή και συνθήματα κατά πάντων των οπαδών του Δικεφάλου

Ελλάδα

|

Category image

Αμάν ματσάρα στο Δασάκι!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μ. Ματθαίου: «Σήκωσα το χέρι μου και είπα ‘εγώ’ όταν καμία δεν ήταν πρόθυμη να δοκιμάσει στο τέρμα»

Συνεντεύξεις

|

Category image

Η Ομόνοια πάει Λεμεσό με ξεκάθαρο στόχο, Απόλλων σε διπλό ταμπλό

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μόλις το 50%

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη