Ο Εθνικός καίγεται για βαθμούς και εάν δεν κερδίσει χάνεται…

Συναγερμός στο Δασάκι για τον σημερινό (16:00)τελικό με τον Ολυμπιακό. Για τους Αχνιώτες είναι το ματς της χρονιάς μέχρι το επόμενο. Για τον Εθνικό είναι ζωτικής σημασίας ματς φωτιά και κομβικό για την μετέπειτα πορεία του.

Παιχνίδι μίας επιλογής

Μετά την ήττα της προηγούμενης αγωνιστικής από την E.Ν. Ύψωνα με 3-1 ο αγώνας με τον Ολυμπιακό είναι παιχνίδι μίας επιλογής. Δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα εκτός από την νίκη. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα για την ομάδα της Άχνας. Είτε κερδίζει τον Ολυμπιακό και μπαίνει για τα καλά στο κόλπο της παραμονής, είτε χάνει και χάνεται.

Η πίεση και το άγχος

Ο Βέσκο Μιχαήλοβιτς επιδίωξε να αποβάλει την μεγάλη πίεση και το άγχος από τους ποδοσφαιριστές του. Ο κόουτς πολύ και σε αυτό το σημαντικό κομμάτι. Θα παρατάξει πλάνο νίκης και τόνισε στους παίκτες του πως μπορούν να κερδίσουν τον Ολυμπιακό.

Παιχνίδι υπομονής

Ο προπονητής του Εθνικού θα ακολουθήσει την συνταγή που αντιμετώπισε την ΑΕΛ και την Ανόρθωση και θα παίξει παιχνίδι υπομονής. Ζήτησε μάλιστα από τους παίκτες του την απόλυτη συγκέντρωση για να αποφευχθούν λάθη που μπορεί να αποβούν μοιραία.

Με αλλαγές

Ο Βέσκο Μιχαήλοβιτς θα παρατάξει ενδεκάδα με αλλαγές. Ο κόουτς θα φρεσκάρει την ενδεκάδα με εξωτερικές και εσωτερικές αλλαγές. Οι Παπαγεωργίου, Οφόρι, Μπαχανάκ και Σιβέριο κτυπούν την πόρτα της ενδεκάδας.