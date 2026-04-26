ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η ΑΕΚ επέστρεψε στις νίκες και «φρέναρε» τη στέψη της Ομόνοιας

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Οι Λαρνακείς «αγκαλιάζουν» την Ευρώπη

Η ΑΕΚ επέστρεψε δυναμικά στις επιτυχίες, επικρατώντας με 2-0 του Άρης Λεμεσού στο ΑΕΚ Αρένα, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των πλέι οφ του πρωταθλήματος. Η νίκη αυτή δεν είχε μόνο βαθμολογική σημασία, αλλά και ουσιαστικό αντίκτυπο στη μάχη για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, ενώ παράλληλα καθυστέρησε τη μαθηματική κατάκτηση του τίτλου από την Ομόνοια.

Οι Λαρνακείς, μετά από τρεις αγωνιστικές χωρίς τρίποντο, επανήλθαν στις νίκες και έφτασαν τους 61 βαθμούς. Παρά το γεγονός ότι έχουν δώσει αγώνα περισσότερο από τους άμεσους ανταγωνιστές τους, κατάφεραν να δημιουργήσουν σημαντική διαφορά ασφαλείας.

Συγκεκριμένα, βρίσκονται στο +3 από τον Απόλλων και στο +7 από την Πάφο, ενισχύοντας τις πιθανότητές τους για κατάληψη μιας θέσης στην πρώτη τριάδα που οδηγεί στην Ευρώπη. Παράλληλα, αύξησαν τη διαφορά τους στο +13 από τον Άρη και τον ΑΠΟΕΛ, απομακρύνοντας ουσιαστικά δύο ακόμη διεκδικητές.

Την ίδια ώρα, η ΑΕΚ μείωσε τη διαφορά της από την πρωτοπόρο Ομόνοια στους 10 βαθμούς, στερώντας της τη δυνατότητα να πανηγυρίσει την κατάκτηση του τίτλου από αυτή την αγωνιστική. Το σενάριο στέψης των «πρασίνων» αναβλήθηκε, καθώς προϋπέθετε απώλεια βαθμών για την ΑΕΚ και ταυτόχρονη νίκη της Ομόνοιας απέναντι στον Απόλλωνα.

Αντρέας Πολυκάρπου

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΚ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

