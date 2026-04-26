Μ. Ματθαίου: «Σήκωσα το χέρι μου και είπα ‘εγώ’ όταν καμία δεν ήταν πρόθυμη να δοκιμάσει στο τέρμα»

Από μια αυθόρμητη επιλογή σε παιδική ηλικία μέχρι την καθιέρωσή της στα γήπεδα του εξωτερικού, η διαδρομή της Μαρίας Ματθαίου αποτυπώνει τη δύναμη της θέλησης και της συνέπειας. Η Κύπρια διεθνής τερματοφύλακας, η οποία σήμερα γιορτάζει τα 29α γενέθλιά της, ξεκίνησε το ποδόσφαιρο μέσα από την αγάπη της για το παιχνίδι και βρήκε νωρίς τη θέση που της ταίριαζε. Μέσα από τη σταδιακή ανοδική της πορεία σε ομάδες της Κύπρου (Λήδρα, Λευκοθέα, Ομόνοια και Apollon Ladies), έχτισε τις βάσεις για μια σπουδαία καριέρα.

Ιδιαίτερα καθοριστική υπήρξε η παρουσία της στην Apollon Ladies, όπου βίωσε τον πρωταθλητισμό και απέκτησε πολύτιμες ευρωπαϊκές εμπειρίες, στοιχεία που συνέβαλαν σημαντικά στη διαμόρφωση της αγωνιστικής της ταυτότητας. Πλέον, στη δεύτερη της χρονιά στην Ιρλανδία με τη φανέλα της Athlone Town AFC, συνεχίζει να εξελίσσεται σε ένα πιο απαιτητικό και οργανωμένο περιβάλλον, αποδεικνύοντας ότι το κυπριακό ποδόσφαιρο μπορεί να «παράγει» ποιοτικές αθλήτριες.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Γήπεδο» της εφημερίδας «Πολίτης», μίλησε, μεταξύ άλλων, για την επιλογή της θέσης της τερματοφύλακα και πώς αυτή προέκυψε, τις εμπειρίες που αποκόμισε από τον πρωταθλητισμό και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, τις διαφορές ανάμεσα στο κυπριακό και το ιρλανδικό ποδόσφαιρο, καθώς και τους μεγάλους στόχους που θέτει για το μέλλον τόσο σε συλλογικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Πώς μπήκε το ποδόσφαιρο στη ζωή σου και τι σε οδήγησε να επιλέξεις τη θέση της τερματοφύλακα;

«Το ποδόσφαιρο μπήκε στη ζωή μου από πολύ μικρή ηλικία, κυρίως μέσα από την παρέα και την αγάπη μου για το παιχνίδι. Η επιλογή της θέσης της τερματοφύλακα προέκυψε κάπως απρόσμενα. Σε μια προπόνηση, όταν ρωτήθηκε ποια θα ήθελε να δοκιμάσει τη θέση, καμία δεν ήταν πρόθυμη. Τότε σήκωσα το χέρι μου και είπα 'εγώ'. Από εκείνη τη στιγμή κάτι μου ταίριαξε απόλυτα. Αγάπησα τη θέση και δεν θέλησα ποτέ ξανά να παίξω σε άλλη. Με κέρδισε η ευθύνη, η ένταση και ο ρόλος που έχει ο τερματοφύλακας μέσα στην ομάδα. Παρ' όλα αυτά, μου αρέσει να τρέχω. Υπήρχαν στιγμές στην ομάδα που αγωνίστηκα και ως παίκτρια μέσα στο γήπεδο, και μάλιστα κατάφερα να σκοράρω μερικά γκολ».

Στην Apollon Ladies έζησες πρωταθλητισμό και ευρωπαϊκές εμπειρίες. Πόσο σε διαμόρφωσε αυτό το περιβάλλον ως αθλήτρια;

«Η παρουσία μου στην Apollon Ladies με βοήθησε πάρα πολύ να εξελιχθώ. Το επίπεδο ήταν υψηλό, οι απαιτήσεις καθημερινές και οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις μου έδωσαν εμπειρίες που δεν συγκρίνονται. Έμαθα να λειτουργώ υπό πίεση, να έχω επαγγελματική νοοτροπία και να κυνηγάω συνεχώς το καλύτερο».

Αγωνιζόμενη σε αρκετές διαφορετικές ομάδες, ποια στιγμή έχει μείνει περισσότερο χαραγμένη στη μνήμη σου;

«Κάθε ομάδα μου έχει αφήσει κάτι ξεχωριστό, όμως η στιγμή που ξεχωρίζω περισσότερο είναι ένας ημιτελικός αγώνας κυπέλλου απέναντι στην Peamount United WFC, όπου καταφέραμε να κερδίσουμε 1-0 και να προκριθούμε στον τελικό. Αυτό που μου έχει μείνει έντονα είναι τα τελευταία λεπτά του αγώνα. Στις καθυστερήσεις, περίπου στο 94’, μια αντίπαλη παίκτρια βγήκε τετ-α-τετ μαζί μου. Ήταν μια καθοριστική στιγμή, όπου έπρεπε να μείνω συγκεντρωμένη και ψύχραιμη. Κατάφερα να κάνω την απόκρουση και να κρατήσω το αποτέλεσμα για την ομάδα μου».

Πώς προέκυψε η απόφαση να συνεχίσεις την καριέρα σου στο εξωτερικό και στην Athlone Town AFC;

«Η απόφαση να φύγω στο εξωτερικό ήταν κάτι που είχα στόχο εδώ και καιρό. Ήθελα να δοκιμάσω τον εαυτό μου σε ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Βλέποντας ότι το πρωτάθλημα στην Κύπρο είχε περιοριστεί αριθμητικά, ένιωσα ότι για να εξελιχθώ περαιτέρω χρειαζόμουν μια νέα πρόκληση. Έτσι ήρθε η σκέψη για το εξωτερικό. Η ευκαιρία με την Athlone Town AFC ήταν ιδανική, γιατί μου προσφέρει επαγγελματισμό, υψηλό επίπεδο και τη δυνατότητα να εξελιχθώ ακόμα περισσότερο. Είναι η δεύτερη χρονιά με το σήμα της Athlone και νιώθω πολύ γεμάτη σαν αθλήτρια και σαν άνθρωπος ταυτόχρονα».

Πώς είναι η καθημερινότητά σου ως επαγγελματίας ποδοσφαιρίστρια στην Ιρλανδία;

«Η καθημερινότητά μου είναι αρκετά απαιτητική αλλά και πολύ οργανωμένη. Περιλαμβάνει προπονήσεις, γυμναστήριο, αποκατάσταση και σωστή διατροφή».

Ποιες είναι οι κύριες διαφορές που έχεις διαπιστώσει ανάμεσα στο κυπριακό και στο ιρλανδικό πρωτάθλημα;

«Η βασική διαφορά είναι ότι είμαστε 12 ομάδες, ενώ στην Κύπρο πέντε. Κατά δεύτερο και πολύ σημαντικό η ένταση και ο ρυθμός του παιχνιδιού. Στην Ιρλανδία το ποδόσφαιρο είναι πιο γρήγορο και φυσικό, ενώ υπάρχει μεγαλύτερη οργάνωση σε επαγγελματικό επίπεδο».

Πώς βλέπεις την εξέλιξη του γυναικείου ποδοσφαίρου στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια και τι θεωρείς ότι λείπει για να γίνει το επόμενο βήμα;

«Το γυναικείο ποδόσφαιρο στην Κύπρο έχει εξελιχθεί τα τελευταία πέντε χρόνια, με περισσότερα κορίτσια να ασχολούνται και με καλύτερη προβολή σε σχέση με το παρελθόν. Παρ’ όλα αυτά, η πρόοδος έχει έρθει με αργούς ρυθμούς, κάτι που μας αφήνει πίσω σε σύγκριση με άλλα πρωταθλήματα του εξωτερικού. Για να γίνει το επόμενο βήμα, θεωρώ ότι χρειάζεται ουσιαστική ανάπτυξη στις υποδομές και σωστός προγραμματισμός στον κατάλληλο χρόνο. Παράλληλα, είναι σημαντικό να υπάρξει περισσότερη στήριξη από τους συλλόγους και την ομοσπονδία, αλλά και μια πιο επαγγελματική προσέγγιση σε όλα τα επίπεδα».

Πιστεύεις ότι μια Κύπρια ποδοσφαιρίστρια πρέπει να φύγει στο εξωτερικό για να εξελιχθεί ή αυτό μπορεί να συμβεί και στην Κύπρο;

«Πιστεύω ότι μπορείς να εξελιχθείς και στην Κύπρο μέχρι ενός σημείου, αλλά το εξωτερικό σου δίνει διαφορετικά ερεθίσματα και εμπειρίες. Σε βάζει σε ένα πιο απαιτητικό περιβάλλον που σε βοηθά να πας στο επόμενο επίπεδο, τόσο αγωνιστικά όσο και σε θέμα νοοτροπίας».

Είναι ρεαλιστικό η Εθνική Κύπρου να κάνει το επόμενο βήμα ή απέχουμε ακόμα πολύ από αυτό τον στόχο;

«Πιστεύω ότι είναι ρεαλιστικό, αλλά χρειάζεται χρόνος και σωστή δουλειά. Υπάρχει ταλέντο, αλλά πρέπει να επενδυθεί περισσότερη προσπάθεια στις ακαδημίες και στη συνολική ανάπτυξη του γυναικείου ποδοσφαίρου για να έρθουν καλύτερα αποτελέσματα σε διεθνές επίπεδο».

Ποια είναι τα όνειρά σου για τα επόμενα χρόνια;

«Τα όνειρά μου στο ποδόσφαιρο είναι και ταυτόχρονα οι στόχοι μου. Θα ήθελα να πάρουμε το τρεμπλ φέτος με την ομάδα μου και να καταφερουμε να πάμε πιο ψηλά στην Ευρώπη. Παράλληλα, θέλω να εκπροσωπώ επάξια τη χώρα μου και με την εθνική ομάδα να καταφέρουμε να πετύχουμε μια μεγάλη πρόκριση. Είναι κάτι που πιστεύω ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε με σκληρή δουλειά και σωστή νοοτροπία».



