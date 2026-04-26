Η Ομόνοια πάει Λεμεσό με ξεκάθαρο στόχο, Απόλλων σε διπλό ταμπλό

Οι πράσινοι επικεντρώνονται αποκλειστικά στο πρωτάθλημα, ενώ η ομάδα της Λεμεσού καλείται να διαχειριστεί τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις με φόντο και τον ημιτελικό κυπέλλου

Η νίκη της ΑΕΚ με 2-0 απέναντι στον Άρη ήρθε να βάλει προσωρινό «στοπ» στην πορεία των πρασίνων, κρατώντας ζωντανό το ενδιαφέρον για άλλη μία βδομάδα.

Η Ομόνοια έχει σήμερα μια μεγάλη ευκαιρία να πλησιάσει ακόμα περισσότερο στον στόχο της, αφού είναι εκτός κυπέλλου πλέον και έχει στρέψει όλη την προσοχή της στο πρωτάθλημα, με μοναδικό ζητούμενο τη νίκη που θα την φέρει ένα βήμα πιο κοντά στο 22ο της ιστορίας της. Το κίνητρο είναι ξεκάθαρο και δεν αφήνει περιθώρια για υπολογισμούς ή διαχείριση δυνάμεων στον Μπεργκ.

Στον αντίποδα, ο Απόλλων βρίσκεται σε μια πιο σύνθετη κατάσταση. Από τη μία πλευρά, συνεχίζει να διεκδικεί ευρωπαϊκό εισιτήριο μέσω του πρωταθλήματος, από την άλλη όμως το μεγάλο του βάρος πέφτει στον επαναληπτικό ημιτελικό κυπέλλου απέναντι στον ΑΠΟΕΛ, που ακολουθεί την Τετάρτη(29/4) στη Λευκωσία.

Πρόκειται για ένα παιχνίδι που μπορεί να καθορίσει ολόκληρη τη σεζόν του.

Το δίλημμα για τον προπονητή του Απόλλωνα είναι εάν θα επιλέξει να παρατάξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα κυνηγώντας το αποτέλεσμα ή αν θα προχωρήσει σε αλλαγές, με στόχο να παρουσιαστεί η ομάδα πιο «φρέσκια» στο κρίσιμο ραντεβού του κυπέλλου; Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα αναμένεται να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό και την εικόνα του αγώνα.

Σε κάθε περίπτωση, η Ομόνοια μπαίνει στο παιχνίδι με σαφές προβάδισμα, τόσο αγωνιστικά όσο και σε επίπεδο κινήτρου. Ο Απόλλων, όμως, έχει αποδείξει ότι παραμένει μια σκληροτράχηλη ομάδα που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε οποιονδήποτε αντίπαλο, ανεξαρτήτως συνθηκών.

Αντρέας Πολυκάρπου

