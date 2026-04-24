Συνεχίζει με σπασμένα φρένα ο Μαέ

Κάθε βδομάδα είναι και καλύτερος ο Ράιαν Μαέ, επιβεβαιώνοντας το ότι βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα αφού σκοράρει κατά ριπάς.

O Μαροκινός μετά την ασίστ στον Εβάντρο στο ντέρμπι της Ομόνοιας με τον ΑΠΟΕΛ έχει φτάσει τις εφτά στο πρωτάθλημα. Ο 28χρονος έχει συμβολή σε 27 τέρματα στο πρωτάθλημα και ακολουθεί ο Σεμέδο με 25.

Συνολικά μέσα στη σεζόν, σε όλες τις διοργανώσεις, ο Σεμέδο έχει συμβολή σε 32 γκολ και ο Μαέ σε 30.