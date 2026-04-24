Bundesliga - 31η αγωνιστική: «Χαμός» για Ευρώπη και σωτηρία

Η κορυφή… έκλεισε με την Μπάγερν Μονάχου να κατακτά ακόμα ένα πρωτάθλημα, αλλά η 31η αγωνιστική φέρνει μάχες-φωτιά για Champions League και παραμονή

Η Μπάγερν Μονάχου… καθάρισε με τον τίτλο μετά τη νίκη της επί της Στουτγκάρδης, όμως η Bundesliga παραμένει «καυτή», με την 31η αγωνιστική να στρέφει το ενδιαφέρον σε Ευρώπη και ουρά.

Στη μάχη της τετράδας, η Λειψία θέλει να κάνει ακόμη ένα αποφασιστικό βήμα, υποδεχόμενη την Ουνιόν Βερολίνου στο ματς που ανοίγει την αγωνιστική, με στόχο την πέμπτη διαδοχική νίκη που θα τη φέρει αγκαλιά με το Champions League.

Την ίδια ώρα, η Ντόρτμουντ φιλοξενεί τη Φράιμπουργκ, με πιθανή απουσία τον πρώτο της σκόρερ, Γκιρασί, κάτι που δυσκολεύει την αποστολή της. Ωστόσο, σε περίπτωση νίκης, οι Βεστφαλοί εξασφαλίζουν και μαθηματικά την παρουσία τους στην τετράδα.

Το Σάββατο ξεχωρίζει το ντέρμπι του Ρήνου, με την Κολωνία να υποδέχεται τη Λεβερκούζεν. Οι φιλοξενούμενοι «καίγονται» για βαθμούς ώστε να παραμείνουν στο κόλπο του Champions League, ενώ η Κολωνία ψάχνει αποτέλεσμα που θα της δώσει ουσιαστική «ανάσα» στη μάχη της παραμονής.

Στην ουρά, τα βλέμματα στρέφονται στο μεγάλο «εξάποντο» ανάμεσα σε Χάιντενχαϊμ και Ζανκτ Πάουλι, με τις δύο ομάδες να παίζουν ουσιαστικά την κατηγορία. Οι γηπεδούχοι -που είναι τελευταίοι- θέλουν μόνο νίκη για να μείνουν «ζωντανοί», ενώ η Ζανκτ Πάουλι κυνηγά το τρίποντο για να πλησιάσει τη 15η Βέρντερ Βρέμης και να διατηρήσει αποστάσεις από τη 17η Βόλφσμπουργκ.

Την ίδια στιγμή, οι «Λύκοι» του Κουλιεράκη δίνουν επίσης έναν κρίσιμο «τελικό» απέναντι στη Γκλάντμπαχ, αναζητώντας βαθμούς που θα τους φέρουν πιο κοντά στη ζώνη των μπαράζ.

Μεταμορφωμένη Μονακό, έριξε στο καναβάτσο την Μπαρτσελόνα και στέκεται στον δρόμο του Ολυμπιακού!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Category image

Πανέτοιμος να ηγηθεί!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Category image

Κυπελλούχος η Ολυμπιάδα που σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά της!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Category image

Του έλειψε -και- αυτός

ΑΠΟΕΛ

Category image

Υποδοχή ΣΚΟΚ στον Αχιλλέα Σοφοκλέους!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Category image

Δύσκολο διπλό για τη Φενέρ πριν τα playoffs της Ευρωλίγκας

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Category image

Έμεινε άλλη μία νίκη για την ΑΕΚ και πάει τελικό!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Category image

Apollon Ladies: Η απόλυτη δυναστεία – Σήκωσε το 15ο Κύπελλο και πανηγύρισε το 14ο νταμπλ!

ΚΥΠΕΛΛΟ

Category image

Η απάντηση του Φάμπρεγκας για το φημολογούμενο ενδιαφέρον της Τσέλσι

ΔΙΕΘΝΗ

Category image

Από την 9η θέση στο φινάλε ο Κοντίδης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Category image

Η UEFA αποθέωσε τον Πινέδα: «Η μπάλα κολλάει πάνω του»

Ελλάδα

Category image

Λουτσέσκου: «Όσα συνέβησαν φέτος περιγράφουν τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ - Είμαστε όμως ακόμα εδώ και θέλουμε τον τίτλο»

Ελλάδα

Category image

Πάει καιρός και «πρέπει»

ΑΕΚ

Category image

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μαζεμένα γκολ στο ένα, χωρίς τέρματα το άλλο...

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Category image

Έδειξε ικανή και αυτό εκνεύρισε περισσότερο

ΑΕΛ

Category image

Διαβαστε ακομη