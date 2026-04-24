Bundesliga - 31η αγωνιστική: «Χαμός» για Ευρώπη και σωτηρία

Η Μπάγερν Μονάχου… καθάρισε με τον τίτλο μετά τη νίκη της επί της Στουτγκάρδης, όμως η Bundesliga παραμένει «καυτή», με την 31η αγωνιστική να στρέφει το ενδιαφέρον σε Ευρώπη και ουρά.

Στη μάχη της τετράδας, η Λειψία θέλει να κάνει ακόμη ένα αποφασιστικό βήμα, υποδεχόμενη την Ουνιόν Βερολίνου στο ματς που ανοίγει την αγωνιστική, με στόχο την πέμπτη διαδοχική νίκη που θα τη φέρει αγκαλιά με το Champions League.

Την ίδια ώρα, η Ντόρτμουντ φιλοξενεί τη Φράιμπουργκ, με πιθανή απουσία τον πρώτο της σκόρερ, Γκιρασί, κάτι που δυσκολεύει την αποστολή της. Ωστόσο, σε περίπτωση νίκης, οι Βεστφαλοί εξασφαλίζουν και μαθηματικά την παρουσία τους στην τετράδα.

Το Σάββατο ξεχωρίζει το ντέρμπι του Ρήνου, με την Κολωνία να υποδέχεται τη Λεβερκούζεν. Οι φιλοξενούμενοι «καίγονται» για βαθμούς ώστε να παραμείνουν στο κόλπο του Champions League, ενώ η Κολωνία ψάχνει αποτέλεσμα που θα της δώσει ουσιαστική «ανάσα» στη μάχη της παραμονής.

Στην ουρά, τα βλέμματα στρέφονται στο μεγάλο «εξάποντο» ανάμεσα σε Χάιντενχαϊμ και Ζανκτ Πάουλι, με τις δύο ομάδες να παίζουν ουσιαστικά την κατηγορία. Οι γηπεδούχοι -που είναι τελευταίοι- θέλουν μόνο νίκη για να μείνουν «ζωντανοί», ενώ η Ζανκτ Πάουλι κυνηγά το τρίποντο για να πλησιάσει τη 15η Βέρντερ Βρέμης και να διατηρήσει αποστάσεις από τη 17η Βόλφσμπουργκ.

Την ίδια στιγμή, οι «Λύκοι» του Κουλιεράκη δίνουν επίσης έναν κρίσιμο «τελικό» απέναντι στη Γκλάντμπαχ, αναζητώντας βαθμούς που θα τους φέρουν πιο κοντά στη ζώνη των μπαράζ.

sportfm.gr