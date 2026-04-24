«Σκέφτομαι την Πάλας, υπάρχουν συζητήσεις για τη νέα σεζόν!»

Ο τεχνικός της Λίβερπουλ βέβαια, απάντησε σε ερωτήσεις που σχετίζονται με το μέλλον του στον πάγκο των «reds». Έδωσε μια μικρή… απάντηση, όμως προτίμησε να ασχοληθεί με το δύσκολο ματς απέναντι στους «αετούς».

Για το μέλλον του, αλλά και για την αναμέτρηση με την Κρίσταλ Πάλας μίλησε ο Άρνε Σλοτ. Ο Ολλανδός τεχνικός προτίμησε βέβαια να αφοσιωθεί στους «αετούς» και σ’ αυτήν την... σεζόν, αφήνοντας προς ώρας στην άκρη, όσα λέγονται ή έχουν ακουστεί.

Τις τελευταίες μέρες υπάρχει φημολογία πως ο Σλοτ θα παραμείνει στο… τιμόνι των «reds», παρά τη δύσκολη σεζόν που είχε φέτος. Μέσες – άκρες, αυτό σχολίασε ο Ολλανδός, λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση με την Κρίσταλ Πάλας.

Ο τεχνικός της Λίβερπουλ, πιο συγκεκριμένα, είπε:

«Βρίσκομαι εδώ για τώρα, για λίγο, ή τουλάχιστον σίγουρα για το ματς με την Κρίσταλ Πάλας!»

«Έχουν γίνει συζητήσεις για τη νέα σεζόν, αλλά ακόμη βρισκόμαστε στο… φέτος».

🚨 Arne Slot on his future: “I'm mainly here for the short or mid-to-long-term, and mainly the Palace game”.



“There are conversations about next season but my main focus is this season”. pic.twitter.com/Y3tBfXnCcx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 24, 2026

