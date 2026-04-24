Μάικ Τζέιμς: Επιβεβαίωσε ότι αποχωρεί από τη Μονακό

Ο Μάικ Τζέιμς σε συνέντευξή του στην “Equipe” επεσήμανε ότι θα αποχωρήσει από τη Μονακό και πως δεν έχει υπογράψει πουθενά μέχρι τώρα.

Την αποχώρησή του από την Μονακό στο τέλος της σεζόν επιβεβαίωσε ο Μάικ Τζέιμς.

Ο Αμερικανός άσος παραχώρησε συνέντευξη στην Equipe επισημαίνοντας ότι θα αποτελέσει παρελθόν το καλοκαίρι από τους Μονεγάσκους και πως μέχρι τώρα δεν έχει υπογράψει πουθενά.

Μάλιστα σε σχετική ερώτηση που του τέθηκε ζητώντας του να σχολιάσει το γεγονός ότι έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027 ο ίδιος απάντησε αφοπλιστικά… «Ναι, λέγεται επίσης ότι και ο Έλβις είναι ακόμη ζωντανός», ενώ στη συνέχεια όταν του έγινε ξεκάθαρα η ερώτηση εάν θα παραμείνει η απάντησή του ήταν, «ΟΧΙ».

Ο Τζέιμς επεσήμανε ότι το καλοκαίρι μένει ελεύθερος άσχετα με το τι λέγεται και γράφεται προσθέτοντας… «Δεν έχω υπογράψει πουθενά, ούτε έχω συζητήσει με κανέναν. Σκέφτομαι μόνο να ολοκληρώσω τη σεζόν», ανέφερε.

