«Τέλος» ο Ρανιέρι από την Ρόμα μετά την κόντρα του με τον Γκασπερίνι

Ο Κλαούντιο Ρανιέρι δεν θα συνεχίσει στον ρόλο του ως σύμβουλος στην Ρόμα, με τον σύλλογο από την ιταλική πρωτεύουσα να ανακοινώνει την λήξη της συνεργασίας του με τον 74χρονο το μεσημέρι της Παρασκευής (24/04).

Η ομάδα της Serie A μέσω αυτής της κίνησής της έδειξε την πλήρη εμπιστοσύνη της προς το πρόσωπο του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι, του νυν προπονητή της πρώτης ομάδας. Πριν από μερικές ημέρες, ο άλλοτε τεχνικός της Λέστερ δήλωσε πως ο Γκασπερίνι δεν ήταν μέσα στις πρώτες του επιλογές για να αναλάβει την Ρόμα, με την οικογένεια Φρίντκιν να στηρίζει τον προπονητή έναντι του συμβούλου.

Μάλιστα, η Ρόμα στην ανακοίνωσή της αναφέρει: «Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην πορεία που μας περιμένει υπό την τεχνική καθοδήγηση του Τζιαν Πιέρο Γκασπερίνι, με κοινό στόχο την ανάπτυξη, τη βελτίωση και την επίτευξη αποτελεσμάτων αντάξιων της ιστορίας μας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ρόμα:

«Η Ρόμα ανακοινώνει ότι η συνεργασία της με τον Κλαούντιο Ρανιέρι ολοκληρώθηκε. Ο σύλλογος θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Κλαούντιο για τη σημαντική του προσφορά στη Ρόμα.

Οδήγησε την ομάδα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο και θα του είμαστε πάντα ευγνώμονες για τις προσπάθειές του. Κοιτάζοντας προς το μέλλον, η κατεύθυνσή μας είναι ξεκάθαρη. Ο σύλλογος είναι ισχυρός, με σταθερή διοίκηση και σαφές όραμα.Η Ρόμα θα είναι πάντα πάνω απ’ όλα. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην πορεία που μας περιμένει υπό την τεχνική καθοδήγηση του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι, με κοινό στόχο την εξέλιξη, τη βελτίωση και την επίτευξη αποτελεσμάτων αντάξιων της ιστορίας μας».

