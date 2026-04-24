Αποφασισμένοι να δώσουν τα πάντα στον Εθνικό

Μάχη σώμα με σώμα μέχρι το τέλος -και- για τον Εθνικό. Αυτό είναι το μήνυμα που βγαίνει από το Δασάκι. Αυτή είναι η υπόσχεση του Βέσκο και των παικτών του. Ο Μιχαΐλοβιτς και οι ποδοσφαιριστές φαίνονται αποφασισμένοι να δώσουν τα πάντα για να κρατήσουν την ομάδα στην πρώτη ομάδα.

Η ήττα από την Ε.Ν Ύψωνα ήταν η πρώτη στα πλέι άουτ και το πρώτο παιχνίδι που ο Εθνικος δεν πήρε τίποτα. Για αυτό και η τεχνική ηγεσία επιδιώκει με σωστή διαχείριση ψυχολογική αλλά και αγωνιστική να ανεβάσει την ομάδα ενόψει του κρίσιμου ματς της Κυριακής (26/04) με τον Ολυμπιακό.

Δεν ήταν χαμένος

Στα προηγούμενα δύο παιχνίδια με ΑΕΛ και Ανόρθωση πήρε τέσσερις βαθμούς με μία ισοπαλία και μία νίκη. Να σημειωθεί πως παρά την ήττα από την Ε.Ν Ύψωνα δεν ήταν ο χαμένος της αγωνιστικής αφού η ήττα και του Ολυμπιακού τον κράτησε ζωντανό.

Μέσα ο Μπαχανάκ

Ο Πάτρικ Μπαχανάκ ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που είχε και τέθηκε στην διάθεση του Βέσκο Μιχαήλοβιτς. Ενόψει Ολυμπιακού δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα.