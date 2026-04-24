«Κουμπώνει» παντού ο «Ταλιμπάν»

Από τις 18 Δεκεμβρίου του 2025, ο νεαρός άσος έχει καθιερωθεί ως βασικό και αναντικατάστατο γρανάζι στην ενδεκάδα του Χένινγκ Μπεργκ. Είτε πρόκειται για αγώνες πρωταθλήματος, είτε για το κύπελλο, είτε για την Eυρώπη, το όνομα του Ανδρέου βρίσκεται σταθερά στο αρχικό σχήμα, και όχι άδικα.

Η ευκαιρία ήρθε σε μια περίοδο όπου ο ανταγωνισμός ήταν έντονος. Ο Ανδρέου, ωστόσο, όχι μόνο ανταποκρίθηκε, αλλά κατάφερε γρήγορα να ανέβει στην ιεραρχία, αφήνοντας αρχικά πίσω του τον Μάριτς. Με ωριμότητα που δεν συμβαδίζει με την ηλικία του, εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο κάθε λεπτό συμμετοχής, πείθοντας τον προπονητή του ότι αξίζει να βρίσκεται μέσα στο γήπεδο.

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο ενδιαφέρουσα όταν ο τραυματισμός του Άιτινγκ άλλαξε τα δεδομένα. Ο Μάριτς επέστρεψε δυναμικά και έδειξε έτοιμος να διεκδικήσει ξανά φανέλα βασικού, ωστόσο ο Μπεργκ βρέθηκε μπροστά σε ένα ευχάριστο αλλά δύσκολο δίλημμα. Με τον Ανδρέου να πραγματοποιεί σταθερά υψηλού επιπέδου εμφανίσεις, η επιλογή να μείνει εκτός ο Ολλανδός φάνηκε σχεδόν απαραίτητη.

Ο Παναγιώτης Ανδρέου δεν είναι πλέον απλώς μια λύση ανάγκης ή ένα πρότζεκτ για το μέλλον. Είναι το παρόν της ομάδας. Με ενέργεια, αποφασιστικότητα και αγωνιστική συνέπεια, έχει κερδίσει όχι μόνο την εμπιστοσύνη του προπονητή του, αλλά και την αναγνώριση από όλους.

Αν συνεχίσει σε αυτούς τους ρυθμούς, το ερώτημα δεν είναι αν θα παραμείνει βασικός, αλλά μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Γιατί, προς το παρόν, δείχνει ξεκάθαρα πως δεν υπάρχει λόγος να βγει από το γήπεδο.

Αντρέας Πολυκάρπου