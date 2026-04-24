Μάχη... παραμονής στο Δασάκι

Την τέταρτη στροφή της β’ φάσης του πρωταθλήματος περιλαμβάνει το πρόγραμμα του ερχόμενου Σαββατοκύριακου, τελειώνοντας τη Δευτέρα (25-26-27/04).

Με τα βλέμματα όλων να είναι στραμένα στο «Άλφαμεγα» αφού με νίκη και συνδιασμό απώλειας βαθμών της ΑΕΚ, η Ομόνοια θα στεφθεί πρωταθλήτρια για 22η φορά στην ιστορία της, Εθνικός και Ολυμπιακος θα δώσουν τη δική τους μάχη το Σάββατο στο Δασάκι, για την παραμονή τους στην κατηγορία.

Με τον Ακρίτα να πηγαίνει στο Παραλίμνι για να αντιμετωπίσει την ήδη παραδομένη Ένωση και τη λογική να λέει ότι σκαρφαλώνει στους 32 βαθμούς, Ολυμπιακός και Εθνικός βρίσκονται στη ζώνη του υποβιβασμού. Επομένως πάμε σε μία μάχη «ζωής και θανάτου», καθώς η κλεψύδρα αδειάζει και για τους δύο σε περίπτωση κι άλλης απώλειας.

Με τη Ε.Ν. Ύψωνα να πηγαίνει στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» και να είναι στους 37 βαθμούς νιώθοντας ασφάλεια, η Ομόνοια Αραδίππου θα πρέπει να εκμεταλευτεί την έδρα για να μην μπλέξει σε περιπέτειες.

Τελευταίος αγώνας της αγωνιστικής θα είναι ένα παραδοσιακό ντέρμπι του κυπριακού ποδοσφαίρου ανάμεσα σε ΑΕΛ και Ανόρθωση με την ομάδα της Αμμοχώστου να πηγαίνει στο «Άλφαμέγα» με σκοπό τους τρεις βαθμούς που θα της δώσουν ανάσα και εφησυχασμό, με την ΑΕΛ να είναι πιο «άνετη» αφού βρίσκεται στη πρώτη θέση του Β΄ γκρουπ με 40 βαθμούς.

Η βαθμολογία του Β΄ γκρουπ: