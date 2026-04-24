Μάχη... παραμονής στο Δασάκι

Όλοι χρειάζονται τη νίκη, είτε για να ξεφύγουν, είτε για να σωθούν

Την τέταρτη στροφή της β’ φάσης του πρωταθλήματος περιλαμβάνει το πρόγραμμα του ερχόμενου Σαββατοκύριακου, τελειώνοντας τη Δευτέρα (25-26-27/04).

Με τα βλέμματα όλων να είναι στραμένα στο «Άλφαμεγα» αφού με νίκη και συνδιασμό απώλειας βαθμών της ΑΕΚ, η Ομόνοια θα στεφθεί πρωταθλήτρια για 22η φορά στην ιστορία της, Εθνικός και Ολυμπιακος θα δώσουν τη δική τους μάχη το Σάββατο στο Δασάκι, για την παραμονή τους στην κατηγορία.

Με τον Ακρίτα να πηγαίνει στο Παραλίμνι για να αντιμετωπίσει την ήδη παραδομένη Ένωση και τη λογική να λέει ότι σκαρφαλώνει στους 32 βαθμούς, Ολυμπιακός και Εθνικός βρίσκονται στη ζώνη του υποβιβασμού. Επομένως πάμε σε μία μάχη «ζωής και θανάτου», καθώς η κλεψύδρα αδειάζει και για τους δύο σε περίπτωση κι άλλης απώλειας.

Με τη Ε.Ν. Ύψωνα να πηγαίνει στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» και να είναι στους 37 βαθμούς νιώθοντας ασφάλεια, η Ομόνοια Αραδίππου θα πρέπει να εκμεταλευτεί την έδρα για να μην μπλέξει σε περιπέτειες.

Τελευταίος αγώνας της αγωνιστικής θα είναι ένα παραδοσιακό ντέρμπι του κυπριακού ποδοσφαίρου ανάμεσα σε ΑΕΛ και Ανόρθωση με την ομάδα της Αμμοχώστου να πηγαίνει στο «Άλφαμέγα» με σκοπό τους τρεις βαθμούς που θα της δώσουν ανάσα και εφησυχασμό, με την ΑΕΛ να είναι πιο «άνετη» αφού βρίσκεται στη πρώτη θέση του Β΄ γκρουπ με 40 βαθμούς.

Η βαθμολογία του Β΄ γκρουπ:

Μεταμορφωμένη Μονακό, έριξε στο καναβάτσο την Μπαρτσελόνα και στέκεται στον δρόμο του Ολυμπιακού!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Πανέτοιμος να ηγηθεί!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Κυπελλούχος η Ολυμπιάδα που σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά της!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Του έλειψε -και- αυτός

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Υποδοχή ΣΚΟΚ στον Αχιλλέα Σοφοκλέους!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Δύσκολο διπλό για τη Φενέρ πριν τα playoffs της Ευρωλίγκας

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Έμεινε άλλη μία νίκη για την ΑΕΚ και πάει τελικό!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Apollon Ladies: Η απόλυτη δυναστεία – Σήκωσε το 15ο Κύπελλο και πανηγύρισε το 14ο νταμπλ!

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Η απάντηση του Φάμπρεγκας για το φημολογούμενο ενδιαφέρον της Τσέλσι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Από την 9η θέση στο φινάλε ο Κοντίδης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Η UEFA αποθέωσε τον Πινέδα: «Η μπάλα κολλάει πάνω του»

Ελλάδα

|

Category image

Λουτσέσκου: «Όσα συνέβησαν φέτος περιγράφουν τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ - Είμαστε όμως ακόμα εδώ και θέλουμε τον τίτλο»

Ελλάδα

|

Category image

Πάει καιρός και «πρέπει»

ΑΕΚ

|

Category image

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μαζεμένα γκολ στο ένα, χωρίς τέρματα το άλλο...

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Έδειξε ικανή και αυτό εκνεύρισε περισσότερο

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη