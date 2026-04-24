Μουντιάλ 2026: Ακραία αισχροκέρδεια

Αντιδράσεις προκαλούν οι εξαιρετικά υψηλές τιμές των εισιτηρίων για τον τελικό του Μουντιάλ 2026 στις ΗΠΑ, με το κόστος να φτάνει σε πρωτοφανή επίπεδα και να καθιστά την παρουσία στο γήπεδο προνόμιο για λίγους.

Στην επίσημη πλατφόρμα μεταπώλησης της FIFA έχουν εμφανιστεί εξωφρενικές τιμές, με τέσσερα εισιτήρια Κατηγορίας 1 για τον τελικό στο «MetLife Stadium» να προσφέρονται έως και 2.145.000 ευρώ το καθένα.

Παρότι η FIFA υποστηρίζει ότι δεν παρεμβαίνει στις τιμές της μεταπώλησης, επωφελείται σημαντικά από το σύστημα, καθώς εισπράττει προμήθεια 15% τόσο από τον αγοραστή όσο και από τον πωλητή κάθε εισιτηρίου. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης μιας τέτοιας συναλλαγής, η Ομοσπονδία θα μπορούσε να αποκομίσει περίπου 643.000 ευρώ μόνο από τα τέλη ανά εισιτήριο.

Η κατάσταση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς ακόμη και τα πιο οικονομικά εισιτήρια για τον τελικό ξεκινούν πλέον από περίπου 10.180 ευρώ. Το συνολικό κόστος για τους φιλάθλους εκτοξεύεται ακόμη περισσότερο αν συνυπολογιστούν τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής. Ενδεικτικά, το τρένο από τη Νέα Υόρκη προς το στάδιο κοστίζει περίπου 140 ευρώ με επιστροφή, ενώ η συνήθης τιμή του είναι μόλις 12 ευρώ.

Παρά τις προσφυγές οργανώσεων φιλάθλων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η FIFA στοχεύει σε έσοδα-ρεκόρ ύψους 10,25 δισ. ευρώ από τη διοργάνωση.

