Σε αγώνα για τη 2η αγωνιστική του διεθνούς αναπτυξιακού τουρνουά Εθνικών ομάδων Παίδων Κ-15, η Εθνική μας ομάδα Παίδων έχασε με 5-0 στο Λιοπέτρι από την Ιρλανδία.

Οι Ιρλανδοί προηγήθηκαν με 1-0 στο ημίχρονο ενώ πέτυχαν και δεύτερο γκολ νωρίς με την έναρξη της επαναλήψης.

Η Κύπρος προσπάθησε να αντιδράσει, επιτέθηκε, δημιούργησε και έχασε ευκαιρίες χωρίς να καταφέρει να σκοράρει.

Η Ιρλανδία, πιο αποτελεσματική και εκμεταλλευόμενη τους χώρους, κατάφερε να πετύχει άλλα τρία τέρματα στο τελευταίο δεκάλεπτο με αποτέλεσμα το σκορ να πάρει διαστάσεις.

Η Εθνική μας θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της την Κυριακή, στις 11:00 στο Λιοπέτρι με αντίπαλο το Λουξεμβούργο.

Κύπρος (Μ. Ιωάννου): Αλέξης Ξάνθου, Αριστοτέλης Σοφοκλέους (30'Μαξιμιλιάν Ανδρέας Μιχαηλίδης), Φώτης Κωνσταντίνου, Μιχάλης Αντωνίου (58' Νικόλας Κιουζέλης), Μάριος Αντωνίου (46' Μάξιμος Μιχαηλίδης), Εύρος Φώκου (46' Χρίστος Τσερκέζος), Ιωάννης Ιωάννου (46' Ανδρέας Μιχαήλ), Κωνσταντίνος Μακρινάκης (46' Άγγελος Κάουρος), Σάββας Κλεοβούλου (73' Αντώνης Φαττάς), Άδωνης Στυλιανού (66' Ορέστης Βελάζης), Νικόδημος Ραφαήλ Βρόντης (73' Χρίστος Γεωργίου).

Το πρόγραμμα των αγώνων:

1η αγωνιστική

Κύπρος – Ουγγαρία 0-2

Ιρλανδία – Λουξεμβούργο 5-2

2η αγωνιστική

Κύπρος – Ιρλανδία 0-5

Ουγγαρία - Λουξεμβούργο 7-0

3η αγωνιστική

Κυριακή, 29 Νοεμβρίου

11:00 Κύπρος – Λουξεμβούργο (Κοινοτικό Λιοπετρίου)

Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου

11:00 Ουγγαρία – Ιρλανδία (Βοηθητικά Αγίας Νάπα)