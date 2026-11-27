Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2026, η εκλογική Γενική Συνέλευση του Pafos Motorsport Association, κατά τη διάρκεια της οποίας διεξήχθησαν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου.

Μετά τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, η σύνθεσή του διαμορφώθηκε ως εξής:

Πρόεδρος: Ηρακλής Χριστοφόρου

Αντιπρόεδρος: Γιώργος Σιήκης

Γενικός Γραμματέας: Γιάννος Ευριπίδου

Ταμίας: Νεόφυτος Καρεκλάς

Μέλος: Ευγένιος Παναγιώτου

Μέλος: Κώστας Λοΐζου

Μέλος: Κωνσταντίνος Ζάκος

Μέλος: Σωκράτης Σωκράτους

Μέλος: Κώστας Δημητριάδης

Σε δηλώσεις του μετά την εκλογή του, ο νεοεκλεγείς πρόεδρος του Pafos Motorsport Association, Ηρακλής Χριστοφόρου, εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς όλα τα μέλη που παρευρέθηκαν στη Γενική Συνέλευση, τόσο για τη συμμετοχή τους όσο και για την εμπιστοσύνη που επέδειξαν προς το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Παράλληλα, ευχαρίστησε το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο για την προσφορά, την προσπάθεια και το έργο που επιτέλεσε κατά τη διάρκεια της θητείας του.

«Πρωταρχικός μας σκοπός και στόχος είναι η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Pafos Motorsport Association, καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη, αναβάθμιση και εξέλιξη του αθλήματος του αγωνιστικού αυτοκινήτου στην επαρχία μας.

Τόσο εγώ προσωπικά όσο και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα βρισκόμαστε δίπλα στους αθλητές και στα μέλη του Συνδέσμου μας, αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες, τις εισηγήσεις και τους προβληματισμούς τους και στηρίζοντάς τους σε θέματα που άπτονται του αθλήματος.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διοργάνωση και αναβάθμιση των αγώνων Ράλλυ και Ότοκρος στην Πάφο, με γνώμονα την ασφάλεια, την οργανωτική αρτιότητα και την προβολή του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Με συλλογικότητα, διαφάνεια και εποικοδομητική συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, καθώς και με τους επίσημους φορείς του αυτοκινηταθλήματος στην Κύπρο, την Κυπριακή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου και τον Κυπριακό Σύνδεσμο Αυτοκινήτου, και με αμέριστο σεβασμό προς όλους όσοι υπηρετούν το άθλημα, φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για ένα ακόμη καλύτερο μέλλον του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην επαρχία μας.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι μέσα από την ενότητα, τον εποικοδομητικό διάλογο και τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων μπορούμε να συμβάλουμε ουσιαστικά στην πρόοδο και την αναβάθμιση του αυτοκινηταθλήματος, τόσο σε επαρχιακό όσο και σε παγκύπριο επίπεδο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο νέος Πρόεδρος.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο δεσμεύεται να εργαστεί με υπευθυνότητα, συνέπεια και αφοσίωση για την επίτευξη των στόχων του Συνδέσμου, την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των μελών του, την προσέλκυση νέων αθλητών και την περαιτέρω ανάδειξη της Πάφου στον χώρο του κυπριακού μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Με κοινό όραμα και πάθος για το άθλημα, ξεκινάμε μια νέα πορεία για το Pafos Motorsport Association».