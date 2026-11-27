Δείτε την παρακάμερα του ΑΕΚ TV από το παιχνίδι της Ένωσης με την Κόμο, εκεί όπου η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγκας πήρε τη νίκη με σκορ 1-0.

Η ΑΕΚ έδωσε μια μεγάλη μάχη μέχρι το τέλος κόντρα στην Κόμο, η οποία με ένα υπέροχο γκολ του Μίγια κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της Ένωσης παίρνοντας τη νίκη (1-0) για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Το κανάλι των κιτρινόμαυρων στο Youtube δημοσίευσε την παρακάμερα της αναμέτρησης, όπου ξεχωρίζει η ατμόσφαιρα και η στήριξη του κόσμου που έκανε το ταξίδι στην Ιταλία, άλλα και η αγκαλιά του Μάριου Ηλιόπουλου στον απογοητευμένο Πέτρο Μάνταλο μετά τη λήξη του αγώνα.

sport-fm.gr