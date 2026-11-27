Ο Ζοσέ Μουρίνιο αυτή τη φορά τα έβαλε με τον υπερυπολογιστή που δίνει φαβορί τη Ρεάλ Μαδρίτης για την κατάκτηση του Champions League, λέγοντας χαρακτηριστικά, ότι «όλα αυτά είναι αηδίες».

Η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται στην καλύτερή της κατάσταση τα τελευταία δύο χρόνια. Προέρχεται από εννέα συνεχόμενες νίκες σε La Liga και Champions League, μία εκ των οποίων στο «Καμπ Νόου» απέναντι στην Μπαρτσελόνα, ενώ είναι η μοναδική ομάδα με το απόλυτο στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Οι Μαδριλένοι υποδέχονται την Αλαβές το βράδυ του Σαββάτου (28/11), για τη 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος, με στόχο να φτάσει διψήφιο αριθμό συνεχόμενων «τριπόντων».

Παρά το γεγονός ότι οι «μερένχες» πετούν «φωτιές», ο Ζοσέ Μουρίνιο θέλει να κρατήσει... χαμηλά την μπάλα και είχε ένα «ξέσπασμα» με τον δικό του τρόπο, απέναντι στο... AI.

Χαρακτήρισε τον υπερυπολογιστή «ανοησία», τονίζοντας ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα των ομάδων. Ο λόγος ήταν ότι δίνει φαβορί τη Ρεάλ Μαδρίτης για την κατάκτηση του Champions League.

«Ανυπομονώ να κερδίσουμε την Αλαβές. Θα ήθελα να νικήσουμε αύριο. Είναι πολύ νωρίς για το Champions League, δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα βρισκόμαστε όλοι όταν φτάσουμε στη φάση των νοκ-άουτ. Δεν θέλω να παίξουμε στα πλέι οφ, έχουμε τόσα πολλά παιχνίδια. Μετά είναι και το Σούπερ Καπ στην ουσία δύο αγώνες καθώς και το Κύπελλο. Είμαστε κοντά, με τρεις ή τέσσερις βαθμούς ακόμα θα τα καταφέρουμε.

Στο Champions League όλα κρίνονται στις λεπτομέρειες. Δείτε την Μπάγερν, που έχασε τον Κέιν, δείτε την Παρί Σεν Ζερμέν. Μπορείς να φτάσεις στα καθοριστικά παιχνίδια ακόμα και χωρίς σημαντικούς παίκτες. Κάποιοι λένε ότι είμαστε διεκδικητές του τίτλου, ενώ υπάρχει και ο υπερυπολογιστής τεχνητής νοημοσύνης που είναι... ανοησίες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μουρίνιο.

athletiko.gr