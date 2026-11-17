Από την κλήρωση, θα δημιουργηθούν δώδεκα όμιλοι, έξι των πέντε και έξι των τεσσάρων ομάδων.

Οι δώδεκα πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο και οι οκτώ καλύτερες δεύτερες θα προκριθούν στην τελική φάση του EURO 2028 που θα γίνει στην Αγγλία, την Ιρλανδία, την Σκωτία και την Ουαλία. Οι υπόλοιπες τέσσερις ομάδες που θα τερματίσουν στη 2η θέση, θα αγωνιστούν σε αγώνες μπαράζ για να διεκδικήσουν πρόκριση.

Τα προκριματικά του EURO 2028 θα αρχίσουν το Μάρτιο του 2027 και θα ολοκληρωθούν τον Ιούνιο του 2027.

Η Κύπρος, θα αρχίσει τις υποχρεώσεις της τον Ιούνιο ή το Σεπτέμβριο επειδή το Μάρτιο θα αγωνιστεί στα play-offs του Nations League. Η Κύπρος μπορεί να κληρωθεί είτε σε όμιλο των τεσσάρων, είτε σε όμιλο των πέντε ομάδων.

Ενόψει κλήρωσης, έχει τοποθετηθεί στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας.

Τα γκρουπ δυναμικότητας ενόψει της κλήρωσης:

1ο γκρουπ: Αγγλία, Πορτογαλία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Βέλγιο, Ολλανδία, Δανία, Ελλάδα, Ιταλία,Νορβηγία, Κροατία

2ο γκρουπ: Ουαλία, Σερβία, Τουρκία, Τσεχία, Ελβετία, Σουηδία, Αυστρία, Ουγγαρία, Β. Ιρλανδία, Σλοβενία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Κόσοβο ή Ιρλανδία

3ο γκρουπ: Σκωτία, Ιρλανδία ή Κόσοβο, Ουκρανία, Πολωνία, Ισραήλ, Ρουμανία, Γεωργία, Β. Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Αλβανία, Ισλανδια, Σλοβακία

4ο γκρουπ: Εσθονία, Λευκορωσία, Ν. Φαρόε, Κύπρος, Φινλανδία, Μολδαβία, Αρμενία, Βουλγαρία, Καζακστάν, Λουξεμβούργο, Λετονία, Σαν Μαρίνο

5ο γκρουπ: Μάλτα, Αζερμπαϊτζάν, Λιθουανία, Ανδόρα, Γιβραλτάρ, Λιχτενστάιν