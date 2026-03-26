Με ανατροπή στην 4η περίοδο λύγισε τον ΑΠΟΕΛ ο Κεραυνός

Ο Κεραυνός επικράτησε του ΑΠΟΕΛ Perestroika με 94-84 στην Αίθουσα «Κώστας Παπαέλληνας», για τη 2η αγωνιστική της Β’ φάσης της ECOMMBX Basket League και 20ή συνολικά στο πρωτάθλημα. Η ομάδα του Στροβόλου βρέθηκε να κυνηγά στο τέλος της τρίτης περιόδου, όμως με επιμέρους 28-14 στο τέταρτο δεκάλεπτο έφτασε στην ανατροπή και στη νίκη.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και προηγήθηκαν νωρίς με 12-2, επιβάλλοντας τον ρυθμό τους στα πρώτα λεπτά. Ο ΑΠΟΕΛ Perestroika αντέδρασε και μείωσε, όμως ο Κεραυνός έκλεισε την πρώτη περίοδο μπροστά με 24-18.

Στη δεύτερη περίοδο οι φιλοξενούμενοι βρήκαν περισσότερες λύσεις στην επίθεση, ανέβασαν την παραγωγικότητά τους και έμειναν σε απόσταση αναπνοής, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 50-49 υπέρ του Κεραυνού.

Στο τρίτο δεκάλεπτο ο ΑΠΟΕΛ Perestroika πήρε τον έλεγχο. Με πρωταγωνιστές τους Andrew Goudelock, Kenneth Funderburk και Walter Whyte, οι φιλοξενούμενοι πέρασαν μπροστά και έκλεισαν την περίοδο με προβάδισμα 70-66, δείχνοντας να έχουν μεταφέρει την πίεση στην πλευρά του Κεραυνού.

Η αντίδραση του Κεραυνού στην τέταρτη περίοδο ήταν καθοριστική. Παρότι ο ΑΠΟΕΛ Perestroika κράτησε προβάδισμα 77-73, οι γηπεδούχοι απάντησαν με κρίσιμα καλάθια από Jeffrey Crockett και Ιωάννη Πασιαλή, ενώ τρίποντο του Νικόλαου Στυλιανού και σωστές επιλογές στα τελευταία λεπτά έγειραν οριστικά την πλάστιγγα. Στο φινάλε ο Κεραυνός διαχειρίστηκε καλύτερα τις κατοχές και «κλείδωσε» τη νίκη από τη γραμμή, φτάνοντας στο τελικό 94-84.

Πρώτος σκόρερ για τον Κεραυνό ήταν ο Jeffrey Crockett με 22 πόντους, ενώ ακολούθησαν οι Tony Hicks με 13, Ιωάννης Πασιαλής με 12, Brandon Huntley-Hatfield με 11 και Atin Wright με 11. Για τον ΑΠΟΕΛ Perestroika, ο Andrew Goudelock σημείωσε 27 πόντους, ο Kenneth Funderburk 23, ενώ από 15 πρόσθεσαν οι Walter Whyte και Dominic Pointer.

Τα δεκάλεπτα: 24-18, 50-49, 66-70, 94-84.

Κεραυνός (Ιωάννης Δαμαλής): Huntley-Hatfield 11, Hicks 13 (1), Μιχαήλ 7 (1), Wirght 11 (2), Crocket 22 (1), Πασιαλής 12, Στυλιανού 6 (2), Κουμής 2, Φ. Τίγκας 8, Σ. Τίγκας, Παυλίδης 2.

ΑΠΟΕΛ (Νικόλας Παπαδόπουλος): Goudelock 27 (7), Whyte 15 (1), Pointer 15 (3), Funderburk 23 (1), Μαντοβάνη 4, Μύθιλλος, Χατζηκώστας, Κοιλαράς, Παπαμιχαήλ.

