Χωρίς Ντόρσεϊ o Ολυμπιακός

Ούτε στον δεύτερο τελικό του Telekom Center o Τάιλερ Ντόρσεϊ! Ο Ολυμπιακός, φιλοξενείται από τον Παναθηναϊκό απόψε στις 21:00 αναζητώντας το 2-0 κόντρα στον «αιώνιο» αντίπαλο του προκειμένου να γίνει το απόλυτο φαβορί για τον τίτλο.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ωστόσο, θα αγωνιστεί και σε αυτό το ματς δίχως τον Ντόρσεϊ. Ο έμπειρος γκαρντ των πρωταθλητών Ευρώπης, τέθηκε εκ νέου «νοκ άουτ», καθώς η τενοντίτιδα που τον ταλαιπωρεί δεν υποχώρησε και έτσι θα απουσιάσει για δεύτερο διαδοχικό ματς από τις υποχρεώσεις του Ολυμπιακού.

Έτσι ο Ντόρσεϊ θα κάνει αγώνα δρόμου, προκειμένου να προλάβει το τρίτο ματς της σειράς, το οποίο θα διεξαχθεί τη Δευτέρα (8/6) στο ΣΕΦ στις 21:00.