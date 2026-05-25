Ο τελικός των τελικών!

Ώρα τίτλου στην ECOMMBX Basket League. Πετρολίνα ΑΕΚ και Κεραυνός το πήγαν μέχρι τέλους και τώρα ήρθε η ώρα για να κριθεί ο πρωταθλητής. Η σειρά των τελικών είναι στο 2-2 και ο νικητής από το σημερινό (19:30) παιχνίδι στο «Κίτιον» θα σηκώσει την κούπα. Από τη μια η ομάδα της Λάρνακας διεκδικεί το όγδοο πρωτάθλημά της, στη 14η συμμετοχή της στην τελική φάση, ενώ από την άλλη το συγκρότημα του Στροβόλου θα κυνηγήσει να φθάσει σε διψήφιο αριθμό κατακτήσεων, έχοντας μέχρις στιγμής εννέα πρωταθλήματα στις προηγούμενες 20 συμμετοχές στα τελικά (σ.σ. είναι η ομάδα με τις περισσότερες παρουσίες στην τελική φάση).

Θυμίζουμε ότι στα πρώτα δύο παιχνίδια της σειράς είχαν επιτευχθεί διπλά από τις δυο ομάδες. Συγκεκριμένα, ο Κεραυνός έκανε το μπρέικ απέναντι στην Πετρολίνα ΑΕΚ, κερδίζοντας με 75-68 στο Κίτιον, ενώ οι Λαρνακείς απάντησαν με εκτός έδρας νίκη 86-81 στον Στρόβολο. Ακολούθως, οι κιτρινοπράσινοι πέρασαν μπροστά επικρατώντας εντός με 76-75, για να ισοφαρίσει ο Κεραυνός επικρατώντας στο «Κώστας Παπαέλληνας» με 94-80.