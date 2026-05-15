Καρέ καρέ: Το κοντράστ των συναισθημάτων στα δύο γήπεδα μετά τη μάχη παραμονής

Ο Ακρίτας ακολουθεί τον Εθνικό και την Ένωση στην Β’ κατηγορία, ενώ ο Ολυμπιακός επιβίωσε και κέρδισε θέση στην πρώτη! Το σκηνικό ξεκαθάρισμα στην τελευταία αγωνιστική και το ενδιαφέρον διατηρήθηκε μέχρι το 90’!

Η ομάδα της πρωτεύουσας σκόραρε στο 90’ και ενώ το σκορ στο Παφιακό ανάμεσα σε Ακρίτα και ΑΕΛ ήταν στο 1-1! Οι μαυροπράσινοι ήθελαν ουσιαστικά τη νίκη για να μην… εξαρτώνται από κανένα, κι αυτή σημειώθηκε στα τέλη του αγώνα. Από την άλλη, η ομάδα της Χλώρακας πάλεψε, προσπάθησε για τη νίκη όμως δεν έσωσε ούτε τον βαθμό αφού οι γαλαζοκίτρινοι κλείδωσαν το τρίποντο στην τελευταία φάση.

Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε παραμονή με 40 βαθμούς και απολογισμό 10 νίκες, 10 ισοπαλίες και 13 ήττες. Αντίθετα, ο Ακρίτας υποβιβάζεται με 35 βαθμούς, 10 νίκες, 5 ισοπαλίες και 18 ήττες.

Πιο κάτω δείτε το κοντράστ των συναισθημάτων στα δύο γήπεδα, αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα.




























