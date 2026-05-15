«Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πρόσφερε συμβόλαιο τουλάχιστον δύο ετών στον Κάρικ»

Η διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κρίνει πως ο Μάικλ Κάρικ είναι ο ιδανικός για να συνεχίσει να οδηγεί από τον πάγκο την ομάδα και γι' αυτό του πρόσφερε συμβόλαιο 2+1 ετών, όπως αποκαλύπτει το Athletic.

Οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη, αφού ο συνιδιοκτήτης Σερ Τζιμ Ράτκλιφ έδωσε το πράσινο φως μετά από συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής αυτή την εβδομάδα, όπου ο διευθύνων σύμβουλος Ομάρ Μπεράντα και ο διευθυντής ποδοσφαίρου Τζέισον Γουίλκοξ έκαναν τη σύσταση να μονιμοποιηθεί στη θέση ο άλλοτε μέσος της ομάδας.

Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και, παρόλο που υπάρχουν πολλά που πρέπει να διευθετηθούν, υπάρχει πιθανότητα να βρεθεί μια λύση εγκαίρως για τον τελευταίο εντός έδρας αγώνα της Γιουνάιτεντ για τη σεζόν εναντίον της Νότιγχαμ την Κυριακή.

Υπό τον 44χρονο προπονητή η Γιουνάιτεντ έχει 10 νίκες, 3 ισοπαλίες και 2 ήττες παρουσιάζοντας αισθητή βελτίωση και καπαρώνοντας την έξοδο στο Champions League.

Το επιτελείο του Κάρικ πρόκειται να παραμείνει, με τον βοηθό Στιβ Χόλαντ και τους προπονητές Τζόναθαν Γούντγκεϊτ και Τζόνι Έβανς να είναι όλοι έτοιμοι για νέες συμφωνίες. Ο Κρεγκ Μόσον, ο οποίος προήχθη σε προπονητή τερματοφυλάκων της πρώτης ομάδας από αναπληρωματική θέση μετά την αποχώρηση του Ρούμπεν Αμορίμ, αναμένεται επίσης να συνεχίσει.

Η Γιουνάιτεντ θα επιδιώξει να κάνει προσθήκες στο τεχνικό τιμ, με έναν προπονητή στημένων φάσεων στην ατζέντα. Αναμένεται ότι ο Αντρέας Γκέοργκσον, ο οποίος ήταν δημοφιλής στη Γιουνάιτεντ κατά τη διάρκεια της σεζόν 2024-25, θα μπορούσε να είναι υποψήφιος για επιστροφή. Ο Γκέοργκσον βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Τότεναμ, έχοντας ενταχθεί στο επιτελείο του Τόμας Φρανκ το περασμένο καλοκαίρι.