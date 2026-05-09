Μπρέικ με το «καλημέρα» και 1-0 στους τελικούς ο Κεραυνός!

Με ιδανικό τρόπο άρχισε τη σειρά των τελικών της ECOMMBX Basket League ο Κεραυνός Στροβόλου, καθώς πέρασε νικηφόρα από το Κίτιον, επικρατώντας της Πετρολίνα ΑΕΚ με 75-68 και κάνοντας το μπρέικ στον πρώτο τελικό της σειράς.

Η αναμέτρηση ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστική από τα πρώτα λεπτά, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο προβάδισμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Ο Κεραυνός κατάφερε σταδιακά να βρει καλύτερο ρυθμό στην επίθεση και να κλείσει την πρώτη περίοδο μπροστά με 16-13, ενώ στη δεύτερη περίοδο ανέβασε την ένταση στην άμυνα και πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα οκτώ πόντων (40-32).

Στο τρίτο δεκάλεπτο οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν τον έλεγχο του αγώνα, βρίσκοντας σημαντικές λύσεις από τους Burns, Huntley-Hatfield και Wright, με τη διαφορά να φτάνει αρκετές φορές σε διψήφια επίπεδα. Η ΑΕΚ προσπάθησε να επιστρέψει στο παιχνίδι μέσα από την επιθετική δραστηριότητα των Cooper και Hollingsworth, όμως ο Κεραυνός έκλεισε την περίοδο στο +4 (54-50).

Η ομάδα της Λάρνακας μπήκε δυνατά στην τελευταία περίοδο και κατάφερε να ισοφαρίσει σε 63-63 περίπου τέσσερα λεπτά πριν από το τέλος, βάζοντας νέα δεδομένα στον τελικό. Ωστόσο, στα κρίσιμα σημεία ο Κεραυνός έδειξε μεγαλύτερη ψυχραιμία και βρήκε καθοριστικές επιθέσεις με τον Crockett και τον Huntley-Hatfield, διατηρώντας το προβάδισμα μέχρι το φινάλε. Οι φιλοξενούμενοι έκλεισαν ιδανικά το παιχνίδι και έφυγαν από τη Λάρνακα με τη νίκη και το 1-0 στη σειρά.

Για τον Κεραυνό ξεχώρισαν οι Burns με 16 πόντους, Wright και Σάιμον Μιχαήλ με 14, ενώ ο Huntley-Hatfield πρόσθεσε 12 πόντους και 12 ριμπάουντ. Από πλευράς Πετρολίνα ΑΕΚ, ο Cooper είχε 23 πόντους και ο Hollingsworth 13.

Τα δεκάλεπτα: 13-16, 32-40, 50-54, 68-75.

Πετρολίνα ΑΕΚ (Χριστόφορος Λειβαδιώτης): Hollingsworth 13 (1), Cooper 23 (2), Νότατζ 2, McKinnis 10, Παντελή 5 (1), Γιανναράς, Βάρσος 4, Hunt 8, Diggs 3.

Κεραυνός (Βασίλης Κούνας): Huntley-Hatfield 12, Burns 16, Μιχαήλ 14 (2), Wright 14, Crockett 7, Πασιαλής 2, Στυλιανού 6 (1), Σ. Τίγκας 4.