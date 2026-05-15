Καμορανέζι: «Δεν αξίζαμε την ήττα – Είναι νωρίς να μιλήσουμε για τη νέα σεζόν»

Απογοητευμένος παρουσιάστηκε ο Μάουρο Καμορανέζι μετά την ήττα της Ανόρθωσης, ενώ κλήθηκε να απαντήσει για το μέλλον του.

Αναλυτικά: «Θέλω να ευχαριστήσω τους ποδοσφαιριστές μου. Όλους όσους δούλεψαν αυτούς τους μήνες που είμαι εδώ. Πετύχαμε πολλά, ευχαριστώ όλους εκ μέρους του σταφ. Ο κόσμος της ομάδας μας υποστήριξε μέχρι τέλους και τον ευχαριστούμε. Χάσαμε σήμερα. Δεν αξίζαμε να χάσουμε, όμως αυτό είναι το ποδόσφαιρο, δεχόμαστε το αποτέλεσμα. Είμαι περήφανος για το πάθος που κατέθεσαν οι παίκτες μου στο γήπεδο».

Για τη νέα σεζόν: «Είναι νωρίς να μιλάμε για τη νέα σεζόν. Ξέρουμε το πρόγραμμα με το εμπάργκο. Πρέπει να δουλέψουμε, να διατηρήσουμε το ρόστερ ως έχει. Είναι δύσκολο να μιλήσουμε. Είναι ώρα να ξεκουραστούμε και έχουμε χρόνο να μιλήσουμε».