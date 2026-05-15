ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Καμορανέζι: «Δεν αξίζαμε την ήττα – Είναι νωρίς να μιλήσουμε για τη νέα σεζόν»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Καμορανέζι: «Δεν αξίζαμε την ήττα – Είναι νωρίς να μιλήσουμε για τη νέα σεζόν»

Όσα δήλωσε ο τεχνικός των κυανόλευκων

Απογοητευμένος παρουσιάστηκε ο Μάουρο Καμορανέζι μετά την ήττα της Ανόρθωσης, ενώ κλήθηκε να απαντήσει για το μέλλον του.

Αναλυτικά: «Θέλω να ευχαριστήσω τους ποδοσφαιριστές μου. Όλους όσους δούλεψαν αυτούς τους μήνες που είμαι εδώ. Πετύχαμε πολλά, ευχαριστώ όλους εκ μέρους του σταφ. Ο κόσμος της ομάδας μας υποστήριξε μέχρι τέλους και τον ευχαριστούμε. Χάσαμε σήμερα. Δεν αξίζαμε να χάσουμε, όμως αυτό είναι το ποδόσφαιρο, δεχόμαστε το αποτέλεσμα. Είμαι περήφανος για το πάθος που κατέθεσαν οι παίκτες μου στο γήπεδο».

Για τη νέα σεζόν: «Είναι νωρίς να μιλάμε για τη νέα σεζόν. Ξέρουμε το πρόγραμμα με το εμπάργκο. Πρέπει να δουλέψουμε, να διατηρήσουμε το ρόστερ ως έχει. Είναι δύσκολο να μιλήσουμε. Είναι ώρα να ξεκουραστούμε και έχουμε χρόνο να μιλήσουμε».

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΝΟΡΘΩΣΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αταμάν: «Θα φύγω όταν ο Γιαννακόπουλος χάσει την εμπιστοσύνη του σε εμένα»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Το κίνητρο στο αγωνιστικό και τα κλειστά στόματα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Καρέ καρέ: Το κοντράστ των συναισθημάτων στα δύο γήπεδα μετά τη μάχη παραμονής

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μαρτίνς: «Θα αλλάξουμε παίκτες για να παίξουμε διαφορετικό στιλ ποδοσφαίρου»

ΑΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι οδηγήθηκε στην Β’ κατηγορία ο Ακρίτας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το γκολ της… παραμονής από τον Βιερίνια

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Καμορανέζι: «Δεν αξίζαμε την ήττα – Είναι νωρίς να μιλήσουμε για τη νέα σεζόν»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Στην Β' κατηγορία ο Ακρίτας, μένει ο Ολυμπιακός

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Νταμπλούχος στην υδατοσφαίριση ο ΑΠΟΕΛ!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Πρόλαβε ο Π.Αντρέου το «αιώνιο» - Εκτός οι δύο και ο Σεμέδο (αποστολή)

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Λογικό να πάει σε δεύτερη μοίρα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πρόσφερε συμβόλαιο τουλάχιστον δύο ετών στον Κάρικ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Μπεργκ για όσα δεν… ξέραμε για τη φιέστα και το σύνθημα ενόψει ΑΠΟΕΛ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ανανέωσε για άλλο έναν χρόνο με την Μπάγερν ο Νόιερ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χρίστου: «Πήραμε αυτό που αξίζαμε – Είναι σημαντικό το αιώνιο για τον κόσμο»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη