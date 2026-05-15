Μαρτίνς: «Θα αλλάξουμε παίκτες για να παίξουμε διαφορετικό στιλ ποδοσφαίρου»

Μίλησε για τη… νέα ΑΕΛ και όχι μόνο ο Ούγκο Μαρτίνς μετά τη νίκη επί του Ακρίτα, για την τελευταία αγωνιστική της σεζόν.

Αναλυτικά: «Τελειώσαμε την σεζόν. Αυτό το παιχνίδι έδωσε ευκαιρία σε κάποιους νεαρούς όπως ο Σίμωνας και ο Καραμανή να παίξουν γιατί είναι το μέλλον μας και του χρόνου θα είναι στο ρόστερ μας. Έδειξαν προσωπικότητα όπως και ο τερματοφύλακας μας ο Κυριάκου. Τώρα θα ξεκουραστούμε και θα πάρουμε τις καλύτερες αποφάσεις για την νέα σεζόν».

Για το τι μπορεί να υποσχεθεί για το μέλλον: «Η πρώτη αλλαγή θα είναι ότι ο προπονητής θα είναι ο ίδιος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Θα αλλάξουμε παίκτες για να παίξουμε διαφορετικό στιλ ποδοσφαίρου. Πρέπει να επιλέξουμε όλοι μαζί τους καλύτερους παίκτες. Έχουμε χρόνο και με καλό σκάουτινγκ θα φέρουμε καλούς παίκτες στην ομάδα».

Για το πόσες μεταγραφές θα κάνει και αν βλέπει παίκτες από το κυπριακό πρωτάθλημα: «Ο πρώτος μας στόχος είναι παίκτες που παίζουν στο κυπριακό πρωτάθλημα. Θα έχουμε 23 παίκτες μαζί με τους τρεις τερματοφύλακας και λογικά θα έχουμε και κάποιους νεαρούς, άρα το ρόστερ μας θα είναι με 26 παίκτες. Οι παίκτες που θα φέρουμε θα πρέπει να φέρνουν νίκες και να σέβονται την ιστορία της ομάδας».