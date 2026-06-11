Μεγάλη ενίσχυση με Ταχτσίδη!

Σε μία σπουδαία προσθήκη για τον άξονά της προχώρησε η Καρμιώτισσα, που ανακοίνωσε την απόκτηση του Παναγιώτη Ταχτσίδη.

Ο έμπειρος μέσος, έχοντας διαγράψει μια μακρά διαδρομή σε προηγμένα πρωταθλήματα της Ευρώπης, αναμένεται να προσδώσει την απαραίτητη ηγετική φυσιογνωμία στο ρόστερ του συλλόγου.

Οι προσωπικοί χειρισμοί του ισχυρού άνδρα της ομάδας, Μιχάλη Αριστείδου, αποδείχθηκαν καταλυτικοί για την αίσια έκβαση των διαπραγματεύσεων, με τον πρόεδρο να σφραγίζει τη μεγάλη αυτή συμφωνία.

Ο 35χρονος χαφ ετοιμάζεται πλέον για μια νέα πρόκληση στην Κύπρο, κουβαλώντας ένα πλούσιο βιογραφικό γεμάτο παραστάσεις.