Οι Μέμφις Γκρίζλις βγάζουν στο... σφυρί τον Μοράντ!

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα οι Μέμφις Γκρίζλις αναμένεται να ψαχτούν στην καλοκαιρινή αγορά του ΝΒΑ για την ανταλλαγή του Τζα Μοράντ.

Παρά το γεγονός πως ο 26χρονος εκρηκτικός άσος αποτελούσε εδώ και χρόνια των ηγέτη της ομάδας και τον παίκτη πάνω στον οποίο θα «χτιζόταν» το μέλλον των «αρκούδων», η φετινή του πτωτική πορεία σε συνδυασμό με τα εξωαγωνιστικά ζητήματα που προκαλεί συχνά-πυκνά, τον έχουν οδηγήσει στην πόρτα της εξόδου.

Μετά και την ανταλλαγή του Τζάρεντ Τζάκσον Τζούνιορ, οι Γκρίζλις μοιάζουν αποφασισμένοι να προβούν σε ριζικές αλλαγές του ρόστερ τους, με αμερικανικά δημοσιεύματα να αναφέρουν πως φέτος το καλοκαίρι θα κάνουν μεγάλη προσπάθεια για να ολοκληρώσουν ένα trade με τον Μοράντ!

Μάλιστα, σύμφωνα με το ESPN, μια πιθανή ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μπακς θα μπορούσε να ανοίξει διάπλατα την «πόρτα» της εξόδου του Μοράντ από το Μέμφις.

Τη φετινή σεζόν ο Αμερικανός άσος κατέγραψε μόλις 20 συμμετοχές με 19,5 πόντους, 8,1 ασίστ και 3,3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

