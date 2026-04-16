Το ήθελε και το κάνει πράξη ο Καϊσέδο: Υπογράφει νέο συμβόλαιο με την Τσέλσι

Πριν μερικές μέρες τόνισε ότι θέλει να γίνει θρύλος στο κλαμπ, τώρα, ο Μόισες Καϊσέδο είναι έτοιμος να υπογράψει νέο συμβόλαιο με την Τσέλσι!

Ο εκ των πιο επιδραστικών παικτών της Τσέλσι και εκ των μονάδων που όταν φορούν το περιβραχιόνιο στο μπράτσο, συμπεριφέρονται με τον καταλληλότερο τρόπο επιδεικνύοντας ηγεσία, θα υπογράψει πολύ σύντομα νέο συμβόλαιο!

Ο Μόισες Καϊσέδο, όπως αναφέρουν τα βρετανικά ρεπορτάζ, έχει συμφωνήσει με την Τσέλσι για νέο συμβόλαιο συνεργασίας και το μοναδικό που απομένει είναι να το υπογράψει και ν’ ανακοινωθεί!

Άλλωστε, πριν από μερικές μέρες, είχε αναφέρει ότι στόχος του είναι να γίνει θρύλος για τους «μπλε» και σε αυτό τον δρόμο βαδίζει με την τελευταία εξέλιξη.

