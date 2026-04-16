Φάρος τα «αιώνια» διπλα!

Σε μία αναμέτρηση που καλείται να κάνει ανατροπή, για να βρεθεί στον τελικό του κυπέλλου. Το 1-2 με το οποίο έχασε στη Λεμεσό, δυσκόλεψε την προσπάθεια, όμως πέτυχε σπουδαία διπλά φέτος. Όπως αυτά απέναντι στους «αιώνιους». Επικράτησε με 2-1 του ΑΠΟΕΛ για το πρωτάθλημα, ενώ πήρε την πρόκριση σε βάρος της Ομόνοιας στην παράταση (1-2).

Έδειξε λοιπόν πως έχει δυνατότητες, φτάνει να δουλέψουν τα πάντα στην εντέλεια, για να καταφέρει να δώσει νόημα στη σεζόν. Τα «αιώνια» διπλά αποτελούν φάρο και ετοιμάζεται για το πιο κρίσιμο ραντεβού, έχοντας πίστη και αισιοδοξία. Ο Ούγκο Μαρτίνς ελπίζει πάντως, πως δεν θα προκύψει κάποιο απρόοπτο στην αυριανή αναμέτρηση με την Ένωση και θα πάει, όσο το δυνατό, με γεμάτο ρόστερ.

Θυμίζουμε, πως λόγω καρτών δεν υπολογίζεται ο Μπογκντάν, ενώ σε σχέση με τον πρώτο αγώνα, έξτρα επιλογή θα είναι ο Ζόκε. Το πιθανότερο είναι πως θα βρεθεί και στο αρχικό σχήμα, με άπαντες στην ΑΕΛ να περιμένουν πολλά από τον Σλοβάκο μέσο.