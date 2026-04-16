Ήχησαν «καμπανάκια» κινδύνου

Δύσκολες ώρες διανύει ο ΑΠΟΕΛ μετά την ήττα από τον Απόλλωνα (2-3). Οι γαλαζοκίτρινοι παρουσιάστηκαν κατώτεροι των προσδοκιών και μοιραία έχασαν εκ νέου έδαφος στη μάχη για την 4η θέση, η οποία υπό προϋποθέσεις οδηγεί στην Ευρώπη. Η ομάδα της πρωτεύουσας βρίσκεται στο -5 από την Πάφος FC και στο -9 από την ΑΕΚ, βαθμοί δηλαδή που δεν της επιτρέπουν να… ονειρεύεται. Κι αυτό, γιατί αγωνιστικά, δεν υπάρχει σταθερότητα στις ψηλές πτήσεις.

Το σύνολο του Πάμπλο Γκαρσία παρουσιάζει σοβαρές αμυντικές παθογένειες, οι οποίες προκαλούν… συναγερμό, έξι μέρες πριν τον πρώτο ημιτελικό με τον Απόλλωνα. Συναγερμός ο οποίος αγγίζει και τον ίδιο. Ο προπονητής των γαλαζοκιτρίνων βρίσκεται στο στόχαστρο του κόσμου, ο οποίος ψάχνει απαντήσεις για την αγωνιστική κάθοδο και τα τραγικά αμυντικά κενά, που παρουσιάζει ο ΑΠΟΕΛ. Απόδειξη πως η τελευταία φορά που κράτησε το μηδέν, καταγράφηκε στο ντέρμπι με την Ομόνοια (22/02). Εκ τότε ακολούθησαν έξι αναμετρήσεις στις οποίες παραβιάστηκε η εστία. Η διοίκηση αξιολογεί όλα τα δεδομένα και ζυγίζει τις επιλογές, ενόψει της συνέχειας. Στον Αρχάγγελο… πλανάται το ερώτημα, σχετικά με το αν είναι ορθό να προχωρήσει σε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, στην ίσως πιο κρίσιμη περίοδο της σεζόν…

Προέχει το «αιώνιο»

Ο ΑΠΟΕΛ πήρε μια… γεύση ως προς τις δυσκολίες, που θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά με τον Απόλλωνα και έτσι το μήνυμα πλέον είναι σαφές: Πρέπει να βελτιωθεί, αν θέλει να ελπίζει σε πρόκριση στον μεγάλο τελικό. Το γεγονός πως οι κυανόλευκοι μετρούν 17 παιχνίδια χωρίς ήττα, αποδεικνύει πως το έργο των γαλαζοκιτρίνων θα είναι δύσκολο.

Πριν από αυτό όμως, μεσολαβεί το «αιώνιο» ντέρμπι. «Συστάσεις» για τέτοιου είδους αναμετρήσεις είναι περιττές, με τον ΑΠΟΕΛ να ψάχνει αντίδραση για να ανακάμψει, κυρίως ψυχολογικά. Με όπλο το αήττητο (2-2, 1-0) κόντρα στην Ομόνοια στην τρέχουσα σεζόν, η ομάδα του Γκαρσία θα ψάξει εκ νέου το θετικό αποτέλεσμα, ώστε να πάει με τη καλύτερη δυνατή αυτοπεποίθηση στο παιχνίδι κυπέλλου της ερχόμενης Τετάρτης (22/04).

Είχε και θετικά

Η επάνοδος του Λαΐφη και το πρώτο γκολ του Πουρσαϊτίδη είναι ίσως τα μοναδικά θετικά στοιχεία, που κρατά ο ΑΠΟΕΛ από την ήττα. Ο πρώτος επέστρεψε μετά από πέντε εβδομάδες και μάλιστα σκόραρε με κεφαλιά, ενώ ο δεύτερος με εντυπωσιακό σουτ στην κίνηση παραβίασε την εστία του Κουν. Είναι η ευκαιρία των νεαρών η νέα σεζόν και ο Πουρσαϊτίδης δείχνει τον δρόμο.