Επέστρεψε, αλλά παραμένει στο... σκοτάδι ο Έντσο για την 11άδα της Τσέλσι

Οι ρεπόρτερ προσπάθησαν να εκμαιεύσουν συγκεκριμένη πληροφορία για την επαναφορά του Έντσο στο αρχικό σχήμα της Τσέλσι μετά την τιμωρία του, ενόψει και του ντέρμπι με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά ο Λίαμ Ροζίνιορ αρνήθηκε ν’ αποκαλύψει το παραμικρό…

Ο Φερνάντες έχασε τα παιχνίδια με τις Πορτ Βέιλ (Κύπελλο) και Μάντσεστερ Σίτι (πρωτάθλημα), αλλά από την περασμένη Τρίτη έχει επιστρέψει στις προπονήσεις με την υπόλοιπη ομάδα.

Ο Αργεντινός τιμωρήθηκε από τον Ροζίνιορ για δυο παιχνίδια έπειτα από δηλώσεις που έκανε κατά τη διάρκεια της διακοπής των πρωταθλημάτων, με τους διοικούντες και τον προπονητή των «μπλε» να κρίνουν πως ο ποδοσφαιριστής επέδειξε ασέβεια προς το κλαμπ.

Ο Ροζίνιορ, κατά την προσφιλή του τακτική, δεν δημοσιοποίησε πράγματα για το αρχικό σχήμα που σκέφτεται να παρατάξει για την Τσέλσι το βράδυ του Σαββάτου, συνεπώς δεν ήθελε ν’ απαντήσει και στις ερωτήσεις για τον Έντσο.

«Θα ήταν τρελό να σας πω δυο μέρες μετά από ένα τόσο σημαντικό ματς ποιοι θα είναι στην 11άδα, ο Έντσο όμως έχει επιστρέψει και δουλεύει εξαιρετικά αυτές τις μέρες» τόνισε ο κόουτς των Παγκόσμιων Κυπελλούχων.

