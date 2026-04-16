Πήρε... άριστα στο «διάβασμα»

ΑΓΑΘΗ ΚΛΩΝΑΡΗ

Το τέλος της 3ης αγωνιστικής αφήνει τον Απόλλωνα στην 2η θέση και… εκεί ελπίζει να παραμείνει μέχρι τέλους, αν και θα ήθελε να σκαρφαλώσει στην κορυφή

Όμως είναι μεγάλη η διαφορά και πρώτιστος στόχος είναι το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Η ομάδα της Λεμεσού απέδρασε με το τρίποντο από το ΓΣΠ και η ικανοποίηση κυριαρχεί στο Κολόσσι. Το κλειδί της επιτυχίας για τους κυανόλευκους ήταν, πως δεν έχασαν την ψυχραιμία τους όταν ο ΑΠΟΕΛ ισοφάρισε δύο φορές. Το σύνολο του Λοσάδα έχει υιοθετήσει τη νοοτροπία του αήττητου και γι’ αυτό ο Απόλλωνας κατάφερε να κάνει τη μεγάλη αντεπίθεση. Μέχρι τα Χριστούγεννα, ούτε ο πιο αισιόδοξος φίλαθλος της ομάδας δεν πίστευε, πως οι κυανόλευκοι θα κατάφερναν να δείξουν τόσο μεγάλα αποθέματα βελτίωσης και να φτάσουν το τρένο της Ευρώπης.

Ο Απόλλωνας φαίνεται πως έχει «καπαρώσει» μια ευρωπαϊκή θέση στο πρωτάθλημα, ωστόσο η νίκη επί των γαλαζοκιτρίνων δίνει επιπλέον ψυχολογία ενόψει των δύο αναμετρήσεων στην ημιτελική φάση του κυπέλλου και πάλι κόντρα στην ομάδα της πρωτεύουσας (22 & 29 Απριλίου). Οι κυανόλευκοι, με το σωστό διάβασμα του Λοσάδα, κατάφεραν να χτυπήσουν τον ΑΠΟΕΛ, εκεί που «πονά». Η αμυντική λειτουργία «έμπαζε» κι έτσι ο Απόλλωνας ήταν αποτελεσματικός, στις ευκαιρίες που βρήκε στην εστία του Μπέλετς.

Τώρα, η προσοχή στρέφεται στον Άρη, όπου η νίκη είναι μονόδρομος για να παραμείνει σε πλεονεκτική -σε σχέση με ΑΕΚ και Πάφο FC- θέση. Όσον αφορά στο αγωνιστικό, ο Βούρος δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό, άρα θα είναι στην αποστολή, όπως επίσης και ο Γιούσεφ. Αμφίβολοι είναι οι Σπόλιαριτς και Ντουοντού, ενώ δεδομένα εκτός είναι οι Βάισμπεκ και Λαμ.

