Πήρε... άριστα στο «διάβασμα»

Όμως είναι μεγάλη η διαφορά και πρώτιστος στόχος είναι το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Η ομάδα της Λεμεσού απέδρασε με το τρίποντο από το ΓΣΠ και η ικανοποίηση κυριαρχεί στο Κολόσσι. Το κλειδί της επιτυχίας για τους κυανόλευκους ήταν, πως δεν έχασαν την ψυχραιμία τους όταν ο ΑΠΟΕΛ ισοφάρισε δύο φορές. Το σύνολο του Λοσάδα έχει υιοθετήσει τη νοοτροπία του αήττητου και γι’ αυτό ο Απόλλωνας κατάφερε να κάνει τη μεγάλη αντεπίθεση. Μέχρι τα Χριστούγεννα, ούτε ο πιο αισιόδοξος φίλαθλος της ομάδας δεν πίστευε, πως οι κυανόλευκοι θα κατάφερναν να δείξουν τόσο μεγάλα αποθέματα βελτίωσης και να φτάσουν το τρένο της Ευρώπης.

Ο Απόλλωνας φαίνεται πως έχει «καπαρώσει» μια ευρωπαϊκή θέση στο πρωτάθλημα, ωστόσο η νίκη επί των γαλαζοκιτρίνων δίνει επιπλέον ψυχολογία ενόψει των δύο αναμετρήσεων στην ημιτελική φάση του κυπέλλου και πάλι κόντρα στην ομάδα της πρωτεύουσας (22 & 29 Απριλίου). Οι κυανόλευκοι, με το σωστό διάβασμα του Λοσάδα, κατάφεραν να χτυπήσουν τον ΑΠΟΕΛ, εκεί που «πονά». Η αμυντική λειτουργία «έμπαζε» κι έτσι ο Απόλλωνας ήταν αποτελεσματικός, στις ευκαιρίες που βρήκε στην εστία του Μπέλετς.

Τώρα, η προσοχή στρέφεται στον Άρη, όπου η νίκη είναι μονόδρομος για να παραμείνει σε πλεονεκτική -σε σχέση με ΑΕΚ και Πάφο FC- θέση. Όσον αφορά στο αγωνιστικό, ο Βούρος δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό, άρα θα είναι στην αποστολή, όπως επίσης και ο Γιούσεφ. Αμφίβολοι είναι οι Σπόλιαριτς και Ντουοντού, ενώ δεδομένα εκτός είναι οι Βάισμπεκ και Λαμ.