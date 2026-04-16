Το ειρωνικό χειροκρότημα του Βινίσιους και οι αποδέκτες του μετά τον αποκλεισμό της Ρεάλ

Ο Βινίσιους εθεάθη να χειροκροτά ειρωνικά αμέσως μετά το γκολ του Ολίσε για το 3-3 της Μπάγερν Μονάχου με τη Ρεάλ και αποδέκτες φέρονται να ήταν οι συμπαίκτες του...

Ο Βίνι πέρα από τη γενικότερη συμπεριφορά του προς τους αντιπάλους του στο Μόναχο, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο είπε στον Μπέλιγχαμ να πάψει να του μιλά και να του ζητά την μπάλα, πρωταγωνίστησε σε ακόμα μια φάση που συζητείται...

Ο Βραζιλιάνος αμέσως μετά το μαγικό γκολ του Ολίσε για το 3-3 της Μπάγερν στις καθυστερήσεις, την αποφυγή της παράτασης και την πρόκριση της ομάδας του Κομπανί στα ημιτελικά του Champions League, εθεάθη να χειροκροτά ειρωνικά.

Γίνεται λόγος για κίνηση που αφορούσε τους συμπαίκτες του στην άμυνα για τον τρόπο με τον οποίο άφησαν τον χώρο στον Γάλλο εξτρέμ να κινηθεί και να σουτάρει κι όχι για χειροκρότημα προς τον διαιτητή ή τους αντίπαλους ποδοσφαιριστές κι αυτό κάνει ακόμα χειρότερη την εικόνα του «Βίνι»...

