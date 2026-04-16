Ουίλμπεκιν για Φενέρμπαχτσε: «Ένιωσα ότι κάποιοι μου γύρισαν την πλάτη»

Ο Σκότι Γουίλμπεκιν μίλησε για την αποχώρησή του από τη Φενέρμπαχτσε μετά από τέσσερα χρόνια, εκφράζοντας την πικρία του για το πως τελείωσε η συνεργασία και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε με τον τραυματισμό του τον τελευταίο τουλάχιστον χρόνο.

Σε συνέντευξή του στο ισραηλινό Sport5, ο Αμερικανός γκαρντ με τουρκικό διαβατήριο ανέφερε αρχικά:

«Όταν επέστρεψα για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό, υποτίθεται ότι έπρεπε να ακολουθήσω ένα πρόγραμμα διαχείρισης φόρτου, αλλά ένιωθα υπέροχα και είχα να παίξω έναν χρόνο. Οπότε δεν έδωσα πραγματικά προτεραιότητα στη διαχείριση φόρτου, βασικά είπα: “Θα κάνω ό,τι θέλετε, είμαι έτοιμος να παίξω”. Αυτή ήταν η νοοτροπία μου. Η διαχείριση φόρτου έφυγε από το μυαλό μου και δεν είχα κανένα πρόβλημα με αυτό. Ήταν ο πρώτος μου σοβαρός τραυματισμός και ένιωθα 100% υγιής.

Έκανα τα πάντα, έπαιξα όσο μου ζητήθηκε και αυτό συνεχίστηκε για περίπου έναν μήνα. Έπαιξα περισσότερα λεπτά από ό,τι έπρεπε, και μου εμφανίστηκε πρήξιμο στο γόνατο. Δεν μπορούσα να περπατήσω κανονικά. Ξεκίνησε ως κάτι μικρό, και μου είπαν ότι ήταν φυσιολογικό, θα περνούσε σε 3-4 εβδομάδες και δεν ήταν σοβαρό. Αλλά μετά, όταν ξανάρχισα να σηκώνω βάρη, με έβαζαν να κάνω πράγματα που τώρα καταλαβαίνω ότι δεν βοηθούσαν στην ανάρρωσή μου.

Πίεζα τον εαυτό μου μέσα από τον πόνο σε μερικές από τις ασκήσεις που μου έδιναν, και αυτό έκανε τα πράγματα χειρότερα, οδηγώντας τελικά σε βλάβη του χόνδρου. Αυτό αντιμετωπίζω τώρα. Ο χόνδρος δεν θεραπεύεται πραγματικά, οι μύες σου υποτίθεται ότι σε προστατεύουν από το να νιώθεις τον πόνο. Όλοι οι αθλητές έχουν προβλήματα με τους χόνδρους, αλλά οι μύες τους εμποδίζουν να τον νιώσουν. Επέστρεψα πολύ νωρίς και, όταν επέστρεψα, η διαχείριση του φορτίου ουσιαστικά δεν υπήρχε. Κόλλησα σε έναν κύκλο από τον οποίο δεν μπορούσα να βγω και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η Φενέρμπαχτσε και εγώ χωρίσαμε».

Για το αν ένιωθε ότι η παραμονή του θα σήμαινε περισσότερη πίεση να αγωνιστεί παρά την κατάστασή του: «Στην πραγματικότητα το έμαθα από τον ατζέντη μου. Με ρώτησε: “Θα ήσουν ανοιχτός σε αυτή την ιδέα;” Ας πούμε απλώς ότι εκείνη την εποχή, η σχέση μου με το προσωπικό της ομάδας δεν ήταν και πολύ καλή, λόγω όλων όσων πέρασα φέτος. Αγαπώ πολύ τη Φενέρμπαχτσε , είναι ένας σπουδαίος σύλλογος, αλλά ένιωθα ότι η υγεία μου δεν ήταν η πρώτη τους προτεραιότητα. Αυτό δημιούργησε ένταση και απλά με ρώτησαν αν ήμουν διατεθειμένος να χωρίσουμε. Στην πραγματικότητα ήμουν αρκετά χαρούμενος, γιατί εκείνη τη στιγμή ένιωθα ότι ήταν το καλύτερο για μένα, ώστε να μπορέσω να βγω από τον κύκλο των τραυματισμών. Ήξερα ότι αν έμενα, θα με πίεζαν να παίξω».

Για την τρέχουσα κατάστασή του: «Η φυσική μου κατάσταση είναι καλή. Είναι περίεργο που το λέω, αλλά είναι καλύτερη τώρα από όταν έπαιξα τους τελευταίους μου αγώνες με τη Φενέρμπαχτσε. Είναι τρελό που το λέω αυτό, και είναι απογοητευτικό που εξελίχθηκαν έτσι τα πράγματα, αλλά τουλάχιστον τώρα νιώθω καλά. Η αποχή από τα γήπεδα βοήθησε πραγματικά να δυναμώσει το πόδι μου, και αυτό ήταν το μόνο που χρειαζόμουν για να επιστρέψω στο 100%».

Για το αν ένιωσε πως κάποιοι του γύρισαν την πλάτη: «Χωρίς αμφιβολία, αυτή η χρονιά ήταν η πιο δύσκολη. Όλες οι άλλες σεζόν, ακόμη και η περασμένη, όταν ήμουν τραυματίας όλη την ώρα, ήταν υπέροχες και τις απόλαυσα. Πριν τραυματιστώ, έβλεπα τον εαυτό μου να μένει εκεί για πολύ καιρό λόγω του τουρκικού διαβατηρίου μου. Μου άρεσε εκεί, αλλά αυτή η χρονιά ήταν δύσκολη. Περίμενα να παίξω, αλλά δεν το έκανα λόγω των γεγονότων. Τότε ένιωσα ότι κάποιοι μου γύρισαν την πλάτη. Αυτό δεν είναι καθόλου ωραίο συναίσθημα».

Για το αίσθημα προδοσίας, αλλά και την κατανόηση που έχει: «Ίσως είναι μια δυνατή λέξη, αλλά κάπως έτσι είναι… Από την άλλη πλευρά, καταλαβαίνω ότι είχα συμβόλαιο, με πλήρωναν και δεν ανταποκρίθηκα στις προσδοκίες. Μου έδιναν πολλά χρήματα και ήθελα να φέρνω αποτελέσματα. Καταλαβαίνω τι τους οδήγησε να μου φερθούν έτσι. Αλλά όπως εκείνοι πρέπει να κάνουν ό,τι είναι καλύτερο για αυτούς, έτσι και εγώ πρέπει να κάνω ό,τι είναι καλύτερο για μένα».

Για το μέλλον του: «Ειλικρινά, ψάχνω μια ομάδα που θα βάζει την υγεία μου πάνω από όλα, αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Είμαι 33 ετών και θέλω να βρίσκομαι σε ένα περιβάλλον όπου θα νιώθω άνετα, όπου θα νιώθω σαν στο σπίτι μου. Όσον αφορά το μπάσκετ, θέλω απλώς μια υγιή σεζόν. Θέλω να παίξω μια ολόκληρη σεζόν. Μου λείπει το μπάσκετ, αυτή ήταν μια δύσκολη χρονιά».

