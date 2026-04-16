Φουλ επίθεση η εντεκάδα της ΑΕΚ!

Ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκινά με τον Στρακόσα στα δοκάρια, τους Μουκουντί-Φιλίπε Ρέλβας στην άμυνα, τους Ρότα-Πήλιο στις πλευρές, τους Μαρίν-Πινέδα στον άξονα, τους Κοϊτά-Κουτέσα στα άκρα και τον Ζίνι δίπλα στον Βάργκα στη γραμμή κρούσης.

Στον «κιτρινόμαυρο» πάγκο βρίσκονται: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκατσίνοβιτς, Γκεοργκίεφ, Καλοσκάμης, Ελίασον, Βίντα, Πενράις, Περέιρα.

Θυμίζουμε πως η ΑΕΚ είχε ηττηθεί 3-0 στο Βαγιέκας και θα πρέπει να ανατρέψει αυτό το αποτέλεσμα για να πάει εκείνη στα ημιτελικά του UEFA Conference League.