ΑΕΚ: Ενημέρωση για τα εισιτήρια του Final 4 του BCL στην Μπανταλόνα

Παρούσα για δεύτερη διαδοχική σεζόν και συνολικά τέταρτη στην ιστορία της σε Final 4 του BCL θα είναι η ΑΕΚ μετά την σπουδαία πρόκριση επί της Μπανταλόνα.

Όπως είναι λογικό, στις τάξεις της Ένωσης επικρατεί ενθουσιασμός και προσμονή για το μεγάλο αυτό ραντεβού στην Μπανταλόνα, με την «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ να ενημερώνει τους φίλους της ομάδας για τις τιμές των εισιτηρίων, τονίζοντας πως προτεραιότητα θα έχουν όσοι είναι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας.

Να σημειωθεί πως κάθε ομάδα θα πάρει περίπου 1.500-2.000 εισιτήρια, αριθμός όμως που ενδέχεται να αυξηθεί ανάλογα και με τη ζήτηση από τις άλλες ομάδες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η «Βασίλισσα» προκρίθηκε πανάξια στο F4 του BCL 2025-2026, και θα εκπροσωπήσει για πολλοστή φορά το ελληνικό μπάσκετ σε κορυφαία διοργάνωση.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 7 και 9 Μαΐου στην ιστορική «Olimpic Arena» της Μπανταλόνα.

Στον ημιτελικό, η Ομάδα μας θ’ αντιμετωπίσει τη Μάλαγα.

Ενημερώνουμε, ότι εντός των επόμενων ημερών θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση σχετικά με τη διαδικασία αγοράς των εισιτηρίων για τους οπαδούς της ΑΕΚ.

Οι τιμές των εισιτηρίων είναι: 70, 130 και 200 €.

Θα δοθεί προτεραιότητα στους κατόχους των Εισιτηρίων Διαρκείας».

