Πάνω από 12 ομάδες έκαναν πρόταση ανταλλαγής για Γιάννη, αλλά έφαγαν άκυρο

Φαίνεται πως οι Μπακς απέρριψαν πολλές προτάσεις που είχαν για να ανταλλάξουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο το προηγούμενο διάστημα

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο «milwaukee journal sentinel», ανέφερε μεταξύ άλλων τι επηρεάζουν την απόφαση του για το μέλλον, ενώ είπε και τι λείπει από τους Μιλγουόκι Μπακς. Ο Αντετοκούνμπο έφερε ως παράδειγμα τον Βασίλη Σπανούλη, λέγοντας πως έχει νοοτροπία νικητή και πως για αυτό τον αγαπάει, ενώ τόνισε πως από τους Μπακς λείπει η κουλτούρα του νικητή.

Το όνομα του Greek Freak έπαιξε στο ρεπορτάζ πολλών ομάδων για ανταλλαγή πριν την trade deadline αλλά τελικά τα ελάφια επέλεξαν να τον κρατήσουν και να μην τον ανταλλάξουν.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια του ESPN, άτομα στα «υψηλότερα κλιμάκια» της οργάνωσης των Bucks έχουν «συμβιβαστεί με το αναπόφευκτο μιας πιθανής συμφωνίας που θα υλοποιηθεί αυτή την offseason».

Μια πηγή κοντά στους Bucks πρόσθεσε: «Αυτή είναι μια κατάσταση που είναι εξίσου τοξική με οποιαδήποτε άλλη στο πρωτάθλημα. Περίμεναν μέχρι το τέλος για τον Γιάννη, και τώρα όλοι το ξέρουν». Σύμφωνα με τον Σαράνια, οι Χιτ, οι Γουόριορς και η Μινεσότα ήταν μεταξύ των κορυφαίων μνηστήρων για τον Γιάννη στην προθεσμία, καθώς περισσότερες από δώδεκα ομάδες προσέγγισαν τους Bucks.

Σίξερς και Καβς ήταν μεταξύ αυτών, αλλά φέρεται να πίστευαν ότι η τιμή που ζητούσαν οι Μπακς ήταν πολύ υψηλή, καθώς το Μιλγουόκι ήθελε τον σέντερ Έβαν Μόμπλεϊ και άλλους από το Cleveland, και τον rookie guard Έτζκομπ μαζί με άλλους παίκτες από τη Φιλαδέλφεια.

