Τα πήρε όλα κι έφυγε ο Εντονγκαλά λόγω καθυστερημένων πληρωμών

Η ανάρτηση από τον πρώην ποδοσφαιριστή του ΑΠΟΕΛ

Τα πήρε όλα κι έφυγε ο Εντονγκαλά.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ γνωστοποίησε πως δεν θα συνεχίσει στην Μπαντιρμάσπορ, λόγω καθυστερημένων μισθών.

Αναλυτικά η ανάρτηση του: «Αποφάσισα να λύσω το συμβόλαιό μου για εύλογη αιτία λόγω επανειλημμένης μη πληρωμής, αλλά θα κρατήσω πολύ καλές αναμνήσεις από την εποχή μου στον σύλλογο.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Μπαντιρμάσπορ, τους οπαδούς, τους συμπαίκτες μου και όλο το προσωπικό, καθώς και όλους όσους εργάζονται στον σύλλογο, για την υποστήριξη και τον επαγγελματισμό τους.

Εύχομαι σε όλους τα καλύτερα για το μέλλον.

Ήρθε η ώρα να επαναφορτίσουμε τις μπαταρίες μας και να προετοιμαστούμε για μια νέα πρόκληση».

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κάνει αγώνα δρόμου για να... προλάβει τα βραβεία ο Γουεμπανιάμα

NBA

|

Category image

LIVE: ΑΕΛ - Πάφος 0-0

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ο Μεντβέντερ συνετρίβη με 6-0, 6-0 και... εξερράγη διαλύοντας τη ρακέτα του!

Τένις

|

Category image

Μπενίτεθ για Λουτσέσκου: «Αναπαύσου εν ειρήνη, θρύλε του ποδοσφαίρου»

Ελλάδα

|

Category image

Ολοκλήρωσε με το 22ο ροζ φύλλο η ΑΕΚ

Κύπρος

|

Category image

Ανρί για Ολίσε: «Βλέπει τον αγώνα με το μυαλό του και όχι με τα μάτια»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

H ενδεκάδα της Πάφου για το πρώτο βήμα τελικού

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η ενδεκάδα της ΑΕΛ στον ημιτελικό με την Πάφο

ΑΕΛ

|

Category image

«Νοσοκομείο» η Λίβερπουλ ενόψει Παρί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα πήρε όλα κι έφυγε ο Εντονγκαλά λόγω καθυστερημένων πληρωμών

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ενός λεπτού σιγή για την απώλεια του Μιρτσέα Λουτσέσκου σε όλα τα ματς ευρωπαϊκών διοργανώσεων

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Masters Μόντε Κάρλο: Πρωτοφανής διασυρμός για Μεντβέντεφ

Τένις

|

Category image

Τους δείχνει την πόρτα ο Καμορανέζι

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Πάνω από 12 ομάδες έκαναν πρόταση ανταλλαγής για Γιάννη, αλλά έφαγαν άκυρο

NBA

|

Category image

Αγώνας δρόμου για τρεις στον ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη