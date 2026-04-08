Τα πήρε όλα κι έφυγε ο Εντονγκαλά λόγω καθυστερημένων πληρωμών

Τα πήρε όλα κι έφυγε ο Εντονγκαλά.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ γνωστοποίησε πως δεν θα συνεχίσει στην Μπαντιρμάσπορ, λόγω καθυστερημένων μισθών.

Αναλυτικά η ανάρτηση του: «Αποφάσισα να λύσω το συμβόλαιό μου για εύλογη αιτία λόγω επανειλημμένης μη πληρωμής, αλλά θα κρατήσω πολύ καλές αναμνήσεις από την εποχή μου στον σύλλογο.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Μπαντιρμάσπορ, τους οπαδούς, τους συμπαίκτες μου και όλο το προσωπικό, καθώς και όλους όσους εργάζονται στον σύλλογο, για την υποστήριξη και τον επαγγελματισμό τους.

Εύχομαι σε όλους τα καλύτερα για το μέλλον.

Ήρθε η ώρα να επαναφορτίσουμε τις μπαταρίες μας και να προετοιμαστούμε για μια νέα πρόκληση».