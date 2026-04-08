Αγώνας δρόμου για τρεις στον ΑΠΟΕΛ

Πάσχα στον… Αρχάγγελο για τον ΑΠΟΕΛ.

Η εμβόλιμη αγωνιστική που ορίστηκε για την ερχόμενη Τρίτη (14/04) θέτει άπαντες σε εγρήγορση, καθώς οι γαλαζοκίτρινοι ταξιδεύουν με προορισμό τη Λεμεσό, όπου θα αντιμετωπίσουν τον αήττητο (επί εποχής Λοσάδα) Απόλλωνα.

Ο Πάμπλο Γκαρσία αναμένει την ενημέρωση από το ιατρικό επιτελείο για την κατάσταση των τριών τραυματιών. Ο λόγος για τους Λαΐφη, Μέουρερ και Διαμαντάκο. Οι τελευταίοι δύο είναι μια ανάσα από την επιστροφή τους, ενώ ο Κύπριος αμυντικός περιμένει το «πράσινο φως» για να αγωνιστεί ξανά με την προστατευτική μάσκα.

Αν αυτό δεν είναι εφικτό για το παιχνίδι της Τρίτης, τότε εκτός απρόοπτου θα είναι στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας για το «αιώνιο» ντέρμπι του Σαββάτου (18/04).