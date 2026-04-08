Ανρί για Ολίσε: «Βλέπει τον αγώνα με το μυαλό του και όχι με τα μάτια»

Η Μπάγερν Μονάχου πέτυχε χθες (07/04) ένα τεράστιο «διπλό», επικρατώντας με 1-2 της Ρέαλ Μαδρίτης στο «Μπερναμπέου» και έβαλε για τα καλά τις βάσεις για την πρόκριση στα ημιτελικά του Champions League.

Ένας από τους MVPs της χθεσινής αναμέτρησης, πέρα από τον Νόιερ φυσικά που πραγματοποίησε μία εκπληκτικη εμφάνιση, ήταν ο Μίκαελ Ολίσε, ο οποίος έδωσε και την ασίστ για το δεύτερο γκολ των Βαυαρών.

Η απόδοση του Γάλλου εξτρέμ δεν πέρασε απαρατήρητη από τον Τιερί Ανρί, ο οποίος είχε συνεργαστεί με τον Ολίσε στην εθνική κ23 της Γαλλίας. Ο άλλοτε άσος της Άρσεναλ που αγωνίστηκε και στην Μπαρτσελόνα αποθέωσε τον νεαρό διεθνή για αυτά που έκανε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως: «Βλέπει τον αγώνα με το μυαλό του και όχι με τα μάτια».

«Ο Μάικλ δεν είναι σαν τους άλλους παίκτες. Μπορεί να ντρέπεται όταν του δίνεις ένα μικρόφωνο, αλλά έχει μια συγκεκριμένη νοοτροπία, ένα συγκεκριμένο όραμα για τη ζωή και ένα όραμα για το παιχνίδι που ταιριάζει».

«Όταν παίρνει την μπάλα, βλέπει πράγματα που λίγοι άλλοι μπορούν. Αντιλαμβάνεται το παιχνίδι διαφορετικά. Το βλέπει περισσότερο με το μυαλό του παρά με τα μάτια του. Προσπαθεί να φανταστεί τι μπορεί να συμβεί μόλις η μπάλα φύγει από τον τερματοφύλακα. Πρέπει να προβλέπεις τι θα ακολουθήσει».

«Όλοι ξέρουμε ότι μπορεί να ντριμπλάρει. Αλλά έχει τον δικό του τρόπο να βλέπει το παιχνίδι και τη ζωή. Γι' αυτό οι άνθρωποι εκτός γηπέδου μερικές φορές δεν τον καταλαβαίνουν. Αλλά είναι ένας ευχάριστος τύπος, ένας σπουδαίος τύπος. Δεν λέει πολλά εκτός γηπέδου, αλλά όταν έχει την μπάλα, μιλάει πολύ καλά μέσα από το παιχνίδι του».

