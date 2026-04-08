Ενός λεπτού σιγή για την απώλεια του Μιρτσέα Λουτσέσκου σε όλα τα ματς ευρωπαϊκών διοργανώσεων

Την απόφασή του να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή πριν την έναρξη όλων των αγώνων των ευρωπαϊκών διοργανώσεων τόσο σήμερα όσο και αύριο στη μνήμη του Μιρτσέα Λουτσέσκου έκανε γνωστή ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξαντερ Τσέφεριν.

«Το ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο έχασαν μια εξαιρετική προσωπικότητα, της οποίας η επιρροή, το κύρος και η κληρονομιά θα διαρκέσουν για τις επόμενες γενιές. Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου ήταν ένας από τους σπάνιους οραματιστές του αθλήματος - ένας άνθρωπος με σπάνια ποδοσφαιρική διάνοια, αξιοσημείωτη αξιοπρέπεια και πάθος, του οποίου η συμβολή στο άθλημα είναι δύσκολο να μετρηθεί μόνο με λόγια.

Κατά τη διάρκεια μιας εξαιρετικής καριέρας, κέρδισε τον θαυμασμό και τον σεβασμό ολόκληρης της ποδοσφαιρικής κοινότητας μέσω των γνώσεων, της ηγετικής του ικανότητας και της βαθιάς του αφοσίωσης στις αληθινές αξίες του παιχνιδιού. Η παρουσία του διαμόρφωσε ομάδες, ενέπνευσε παίκτες και συναδέλφους και άφησε ένα διαρκές σημάδι στο ποδόσφαιρο, πολύ πέρα από την πλάγια γραμμή» ανέφερε

