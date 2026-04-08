Φαβορί να αναλάβει τη Σ. Αραβία ο Δώνης αν αποχωρήσει ο Ρενάρ

Σύμφωνα με δημοσιογράφο από τη Μέση Ανατολή

Ο Γιώργος Δώνης αναμένεται να αποχωρήσει στο φινάλε της σεζόν από την Αλ Καλίτζ, ωστόσο το όνομά του συνδέεται με έναν ακόμη μεγαλύτερο πάγκο.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο από τη Μέση Ανατολή, ο Έλληνας τεχνικός αποτελεί το μεγάλο φαβορί για να αναλάβει τα ηνία της εθνικής ομάδας της Σαουδικής Αραβίας σε περίπτωση που ο Ερβέ Ρενάρ αποχωρήσει. Πιθανότατα μετά το πέρας του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο 56χρονος τεχνικός χαίρει της εκτίμησης της ομοσπονδίας της χώρας, έχοντας κοουτσάρει την τελευταία πενταετία στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας. Καθώς πριν την Αλ Καλίτζ, βρισκόταν στον πάγκο των Αλ Γουέχντα και Αλ Φατέχ.

Ο Δώνης έχει περάσει επίσης από Μακάμπι, Παναθηναϊκό, ΑΠΟΕΛ, Σάρτζα, Αλ Χιλάλ, ΠΑΟΚ, Ατρόμητο, ΑΕΚ και ΑΕΛ κατά τη διάρκεια της προπονητικής του καριέρας.

