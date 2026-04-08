Η ενδεκάδα της ΑΕΛ στον ημιτελικό με την Πάφο

Το σημαντικότερο παιχνίδι της σεζόν μέχρι το επόμενο δίνει η ΑΕΛ, η οποία υποδέχεται την Πάφο στο στάδιο «Alphamega» στην πρώτη τους συνάντηση για τα ημιτελικά του κυπέλλου, με τους γαλαζοκίτρινους να επιδιώκουν να πάρουν την πρόκριση στον τελικό για να μείνουν ζωντανή στη διεκδίκηση τροπαίου και ευρωπαϊκού εισιτηρίου.

Ο προπονητής της ομάδας της Λεμεσού Ούγκο Μαρτίνς προχώρησε, όπως αναμενόταν, σε έξι αλλαγές σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος με την Ομόνοια Αραδίππου, καθώς έδωσε φανέλα βασικού στους Οτσόα, Ιμανισίμουε, Ζντραφκόφσκι, Μιλοσάβλιεβιτς, Γκλάβσιτς και Μασέκο, οι οποίοι πήραν τις θέσεις των Κυριάκου, Φιλιώτη, Παπαφώτη, Ζόκε, Μακρή και Μουγκέ.

Η ενδεκάδα της ΑΕΛ: Οτσόα, Κονσεϊσάο, Στεφάνοβιτς, Ιμανισίμουε, Μπογκντάν, Ζντραφκόφσκι, Μιλοσάβλιεβιτς, Γκλάβσιτς,Σινγκ, Μασέκο, Σάβο.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Κυριάκου, Κεραυνός, Φραντζής, Παπαφώτης, Ζράντι, Νεοφύτου, Φιλιώτης, Παρούτης, Μακρής, Φορεστιέρι, Μουγκέ, Παναγή.